Motoare încinse la maximum şi multă adrenalină la Nisporeni. Aproximativ 50 de sportivi din ţară au participat la cea de-a treia etapă a Campionatului Naţional de Motocross.



În cadrul competiţiei nu s-au produs mari surprize. Cel mai bun pilot moldovean, Mihai Cociu, nu le-a lăsat nicio şansă celorlalţi concurenţi şi a câştigat cursa.



"Nu prea am avut concurenţi, cu părere de rău sportivi din alte ţări nu au putut să vină. Dar până la urmă a fost un bun antrenament", a spus pilotul, Mihai Cociu.



Şi în această etapă, spectatorii s-au putut delecta cu o cursă rezervată copiilor. Cel mai tânăr participant are doar 6 ani.



"E foarte frumos să fiu singura fată în această competiţie. Mă simt mai puternică, atunci când reuşesc să-i depăşesc pe băieţii care practică motocross-ul de 2-3 ani", a spus participantul, Antonina Dorofeev.



"Ploaia ne-a dat puţin peste cap planurile, dar până la urmă totul este la nivel şi toată lumea e mulţumită", a spus organizatorul, Nicolae Cociu.



În acest an mai sunt programate câteva etape ale campionatului naţional de motocross şi se vor disputa în localităţi precum Călăraşi, Hânceşti şi Tighina.