50 de bijuterii pe patru roți vor fi etalate la primul festival auto din Moldova

50 de bijuterii pe patru roți care mai rar pot fi văzute pe străzile din țară vor fi etalate la primul festival auto din Moldova. Este vorba despre 15 mașini retro și 35 de automobile moderne valoarea cărora ajunge circa 5 milioane de euro. Evenimentul in premieră va avea loc in satul Bulboaca din Anenii noi.

CONSTANTIN MIHALACHE, organizator: "Eu am fost la foarte multe expoziţii auto internaţionale, am deja la active cred că 30 de ediţii ale diferitor expoziţii internaţionale mari. Respectiv, mi-a plăcut şi mie gândul să facem ceva şi acasă. Ceva local, bineînţeles, dar care să fie interesant pentru toată lumea. Respectiv, am vrut să facem acest festival acum vreo 2 ani, înainte de pandemie, dar nu ne-a reuşit. "



Proprietarii maşinilor care vor fi expuse la Bulboaca " sunt moldoveni. Unele sunt adevărate bijuterii pe patru roţi cu sute de cai putere sub capotă.



CONSTANTIN MIHALACHE, organizator: "(Această maşină) produce 525 de cai putere, accelerează în 3,9 secunde până la 100 de kilometri pe oră. Viteza maximă e şi viteza mea maximă. Acum mai mulţi ani am reuşit să o ating conducând acest model undeva prin Germania, 316 kilometri pe oră."



Organizatorii le mai promit oaspeților o atmosfera de neuitat.



DIANA VIERU, organizatoare: "Oaspeţii se vor putea bucura de vinurile noastre, bucate exclusive şi atmosferă feerică."



Potrivit organizatorilor, asemenea evenimente vor mai fi organizate şi în alte locaţii.