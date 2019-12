50 Cent o acuză pe Oprah Winfrey. Care este motivul

Rapperul 50 Cent a acuzat-o pe Oprah Winfrey într-un mesaj publicat pe Instagram în care a afirmat că renumita realizatoare şi prezentatoare TV "îi atacă doar pe bărbaţii de culoare", precum Michael Jackson şi Russell Simmons, care sunt vizaţi de activismul ei social inspirat din mişcarea #MeToo, informează DPA.În noaptea de joi spre vineri, cunoscutul rapper american a distribuit pe Instagram o fotografie mai veche a realizatoarei TV Oprah Winfrey, care o arată pe aceasta, zâmbitoare, alături de mogulul din industria muzicală Russell Simmons. Imaginea era însoţită de un text în care se afirmă că Oprah Winfrey i-a omis pe bărbaţii caucazieni acuzaţi de comiterea unor agresiuni sexuale, precum Harvey Weinstein şi Jeffrey Epstein, în timp ce "îi atacă doar pe bărbaţii de culoare" în proiectele sale de activism social, scrie agerpres.ro Acelaşi comentariu online citează şi noul documentar produs de Oprah Winfrey, ce va fi prezentat la Festivalul Sundance, în care apare o femeie care îl acuză pe Russell Simmons că a violat-o."Nu înţeleg de ce Oprah atacă bărbaţi de culoare. Nu pe Harvey Weinstein, nu pe Epstein, ci doar pe Michael Jackson şi Russell Simmons. Asta e trist", a scris rapperul 50 Cent în acelaşi mesaj.Rapperul a criticat pe Instagram şi o altă respectată jurnalistă TV, Gayle King, care a devenit celebră după ce l-a discreditat public în luna martie pe cântăreţul R. Kelly în timpul unui interviu în direct, în care a prezentat cu lux de amănunte numeroasele acuzaţii de agresiune sexuală formulate împotriva artistului."Gale l-a lovit pe R. Kelly cu un documentar ce are puterea unei explozii letale. De fiecare dată când ascult cântecele lui Michael Jackson, nu mai ştiu dacă trebuie să dansez sau să mă gândesc la posteriorul acelor băieţi. Aceste documentare îşi condamnă public ţintele, le face să devină vinovate înainte ca ele să-şi poată dovedi nevinovăţia", a mai scris 50 Cent în acelaşi mesaj.Oprah Winfrey este producător-executiv al unui documentar realizat pentru Apple TV+, a cărui protagonistă este Drew Dixon, una dintre primele femei care au făcut declaraţii publice în cazurile #MeToo instrumentate împotriva lui Russell Simmons. Ea a afirmat că Russell Simmons a violat-o în perioada în care lucra pentru compania de discuri a magnatului din industria muzicii, Def Jam Recordings.Totodată, Oprah Winfrey, fondatoarea postului OWN, şi-a exprimat sprijinul faţă de acuzatorii lui Michael Jackson şi a vorbit de mai multe ori în public despre acuzaţiile de comportament sexual nepotrivit care îi vizează pe Harvey Weinstein, Bill O'Reilly şi preşedintele Donald Trump.Într-o conversaţie purtată cu Gwyneth Paltrow în cadrul unui podcast realizat în 2018 de cunoscuta actriţă americană, care este şi preşedintele executiv al grupului Goop, Oprah Winfrey a vorbit despre interacţiunile sale publice cu Harvey Weinstein, le-a lăudat pe victimele agresiunilor sale pentru curajul de a vorbi public despre acele evenimente şi a recunoscut că alte femei au fost obligate să păstreze tăcerea în cazuri similare.În acelaşi an, Oprah Winfrey a rostit un discurs emoţionant la gala Globurilor de Aur, în care a spus că "vremea prădătorilor sexuali a trecut" şi că mişcarea #MeToo abia a început să se manifeste.