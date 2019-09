5 moduri în care comportamentul părinților când erai copil a influențat modul în care ești în prezent

În timp ce copiii mici își imită părinții încă de la început, adolescenții și adulții care recunosc un comportament negativ pot gestiona influența pe care părinții o au asupra lor, spune psihologul Carl Pickhardt, autorul cărții „Who Stole My Child?: Parenting through the Four Stages of Adolescence”, potrivit Business Insider.

Iată 6 moduri în care comportamentul părinților când erai copil a influențat modul în care ești în prezent.

În timp ce copiii mici își imită părinții încă de la început, adolescenții și adulții care recunosc un comportament negativ pot gestiona influența pe care părinții o au asupra lor, spune psihologul Carl Pickhardt, autorul cărții „Who Stole My Child?: Parenting through the Four Stages of Adolescence”, potrivit Business Insider.

Problemele cu alcoolul sau drogurile ale părinților îi poate determina pe copii să-și asume un rol de părinte, lucru care afectează creșterea firească și sănătatea mintală a copiilor, a declarat pentru Business Insider, Mark B Borg, Jr., psiholog clinician și psihanalist din New York. Copilul își pierde „copilăria”, ajungând să aibă el grijă de părinți, și nu invers. Când copilul ajunge adult, el poate avea probleme emoționale, neștiind cum să fie vulnerabil sau cum să se simtă bine.

Părinții depresivi împing copiii să acționeze ca și cum ei sunt fericiți. Acest lucru poate duce la o ezitare de deschidere emoțională la vârsta adultă.

Copiii care observă că părinții lor sunt triști sau abătuți tind să adopte comportamente performante despre care știu că le vor mulțumi părinții. La vârsta adultă, ei continuă să aibă aceste comportamente față de alte persoane, în loc să fie vulnerabili și deschiși emoțiilor lor.

Părinții care își asumă un rol excesiv în viața copilului lor afectează starea emoțională a celui care i-au dat viață. Cel mai probabil, la vârsta adultă, el va fi anxios și depresiv din cauza faptului că nu este obișnuit să facă față unor provocări singur.

Părinții care își neglijează copiii vor aduce în viața copilului un sentiment de inutilitate, lucru care provoacă suferință și însingurare. Cercetătorii au descoperit că adulții care au fost crescuți de părinți absenți din viața lor, sunt mai conștienți de sine și mai puțin deschiși la idei noi.

Părinții stresați sau abuzivi emoțional fac copilul să dezvolte mecanisme de apărare puternice. Pentru a face față, copilul se apără împotriva fricilor, sentimentelor sau tristeții, punând bariere emoționale între el și lumea exterioară. La vârsta adultă, acest mecanism de apărare devine nepotrivit și duce la probleme în relaționarea cu alții sau chiar cu proprii copii, scrie libertatea.ro