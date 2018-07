5 experți de la AAC vor deveni instructori în cadrul programul de pregătire a specialiștilor în domeniul aparatelor de zbor fără pilot

foto: caa.gov.md

Experți din cadrul Autorității Aeronautice Civilă participă la cursurile de formare a instructorilor (Course for Training Teachers), organizat în cadrul proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone – eDrone”. Prin participarea la acest proiect, AAC își consolidează capacitățile instituționale pe domeniul aparatelor și sistemelor de zbor fără pilot



Programul de recalificare profesională ”Educație pentru Drone” este organizat la Universitatea de Stat din Moldova. Autoritatea Aeronautică Civilă este partener cu drepturi depline al proiectului, fiind responsabilă de exercitarea managementului pachetului de lucru Nr. 2, obiectivul căruia este identificarea și analizarea cadrului normativ aferent utilizării aparatelor de zbor fără pilot la nivel internațional, în diferite state, inclusiv în statele Uniunii Europene. În cadrul proiectului sunt antrenate 17 instituții din opt țări (Franța, Italia, Polonia, România, Republcia Moldova, Armenia, Gerogia și Belarus).



Cursurile de formare a instructorilor au loc în perioada 04 iunie – 15 iulie 2018. În cadrul cursului, partenerii europeni transferă colegilor din Republica Moldova, Armenia, Georgia și Belarus know-how-ul, cunoștințele și experiența în domeniul tehnologiilor fără pilot, astfel încât ulterior, personalele instruite, printre care și specialiștii AAC, vor avea capacitatea de a transmite aceste cunoștințe viitorilor cursanți ai Oficiului de Educație pentru Drone, implicit de a preda acestora cursurile de recalificare profesională.



Scopul Proiectului eDrone este de a oferi mai multe oportunități legate de utilizarea tehnologiilor moderne legate de aparatele de zbor fără pilot. Aceste noi competențe se referă, în special, la utilizarea soluțiilor avansate din domeniul TIC pentru utilizarea dronelor și a datelor obținute cu ajutorul acestora.



Cursurile au loc în Oficiul de Educație pentru Drone, recent creat în cadrul USM, care este dotat cu echipamentul modern necesar pentru desfășurarea atât a cursurilor teoretice, cât și a lecțiilor practice.



Ulterior, specialiștii AAC și ceilalți beneficiari ai cursurilor de formare a instructorilor vor beneficia de un stagiu la University of Evry din Franța, pentru ași consolida capacitățile profesionale obținute.