5 beneficii uimitoare ale portocalelor pe timpul iernii

Reduc colesterolul

Bogate in fibre solubile, portocalele sunt indicate pentru reducerea colesterolului. Beneficiile se extind si asupra sistemului cardiovascular intrucat potasiul, un electrolit mineral continut de portocala, contribuie la buna functionare a inimii.

Vedere buna

Carotenoidele din portocale, convertite in Vitamina A, protejeaza organismul de macularea degenerativa.

Regleaza tensiunea arteriala

Flavonoidele din portocale contribuie la reglarea presiunii sangvine, in timp ce magneziului isi aduce aportul favorabil in ceea ce priveste tensiunea arteriala.

Protejeaza pielea

Betacarotenul din portocale protejeaza celulele de radicalii liberi si previne aparitia semnelor de imbatranire

Carbohidrati smart

Portocalele, ca de altfel majoritatea fructelor, ofera zaharuri simple, cu un index glicemic mic. Daca orice indice sub 55 este considerat scazut, portocalele au 40, ceea ce inseamna ca nu vei avea probleme cu glicemia sau cu kilogramele in plus din pricina lor. Asta, desigur, daca nu mananci prea multe deodata.