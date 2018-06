5 alimente care te menţin hidratată în timpul verii

Castravete

Castravetele nu trebuie să-ţi lipsească din dietă deoarece are un conţinut ridicat de apă, ceea ce înseamnă că menţine corpul hidratat. Prepară smoothie-uri pe bază de castravete şi suc de lămâie, mănâncă salată de castraveţi, include leguma în alimentaţia ta sub orice formă.

Pepene roşu

Vara este incompletă fără feliile de pepene roşu. El este fructul care are un conţinut ridicat de apă, 92%, plus un număr mare de substanţe nutritive, inclusiv vitaminele A, B6 şi C, antioxidanţi, aminoacizi şi licopen.

Portocală

Bogată în potasiu, portocala nu trebuie să lipsească din alimentația ta vara. Doza zilnică de potasiu este necesară pentru prevenirea crampelor musculare. Mai mult, portocalele conțin aproximativ 80% apă, menținând corpul hidratat în zilele fierbinți de vară. Ele sunt și surse bune de vitamine A și B (B1), minerale precum cupru și potasiu, ori acid folic și acid pantotenic.

Mure și zmeură

Murele și zmeura sunt niște fructe foarte sănătoase și bogate în substanțe nutritive, care pot fi esențiale în timpul verii pentru majoritatea oamenilor. Zmeura conține antocianină și quercitină, doi antioxidanți care scad riscul de cancer. Pe de altă parte, murele sunt sursă importantă de antioxidanți care previn cancerul, inclusiv cel de ficat, colon, plămâni, scrie adevarul.ro

Iaurt

Iaurtul este un produs lactat foarte sănătos, care scade temperatura corpului și care îl menține hidratat în timpul verii. Iaurtul nu trebuie să lipsească din alimentație vara, pentru că astfel îi oferi organismului cantitatea necesară de vitamine și minerale. Adaugă niște fructe (mure, piersică, căpșuni, cireșe) în iaurtul natural pe care-l mănânci la micul dejun.

Ce să eviți să mănânci vara

În timpul verii, este dificil să eviți căldura și transpirația, oboseala și senzația de epuizare care apar în urma expunerii la soare. Recomandat este să se evite alimentele picante și băuturile alcoolice, deoarece acestea contribuie la creșterea temperaturii corpului în primul rând. Mai mult, căldura provoacă pierderi de lichide din corp prin transpirație, cea ce înseamnă că este nevoie de o cantitate mai mare de lichide pentru a evita deshidratarea. Acordă atenție alimentației pe care o ai în sezonul cald. Și, cel mai important, nu pleca de acasă fără să ai o sticlă cu apă în geantă/rucsac.