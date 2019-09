440 de perechi de pantofi cu toc au fost expuse pe faţada unei clădiri din Istanbul, pentru femeile ucise în Turcia în 2018

'Stăm pe o stradă acum şi poate unii oameni stau în faţa unei opere de artă pentru prima dată, o rană deschisă şi sângerândă pentru prima dată. Cred că acest lucru are un impact', a declarat artistul Tuna.'Cred că această (lucrare) oferă ocazia unei conştientizări şi este ceva ce influenţează oamenii şi îi face să se gândească', a mai spus el.Opera artistului turc Vahit Tuna se întinde pe o suprafaţă de 260 de metri pătraţi.'Sincer, nu mă simt în siguranţă pe străzi şi această imagine este într-adevăr îngrozitoare. Există 440 de perechi de pantofi aici şi înseamnă că multe vieţi s-au pierdut în 2018. Acest lucru este foarte îngrijorător', a declarat bancherul turc Serap Kilic.Aproximativ 440 de femei au fost ucise în 2018 în Turcia, potrivit unui raport publicat de Kadin Cinayetlerini Durduracagiz Platformu (We Will Stop Femicide Platform) care ţine o evidenţă a crimelor. Platforma a raportat că 49 de femei au fost ucise de bărbaţi numai în luna august 2019.