40 de moldoveni care au vrut să plece în Italia cu o cursă charter, BLOCAȚI în Aeroportul Chișinău. Care a fost MOTIVUL

Oamenilor nu li s-a permis îmbarcarea, deoareceResponsabilii companiei aeriene care a organizat cursa Chişinău-Milano, nu au fost de găsit pentru a oferi o explicaţie."Mi s-a cerut permisul de ședere, cartea de identitate a Italiei, am plătit biletul 200 de euro și când am ajuns la aeroport, la controlul de documente mi s-a spus că trebuie și contract de muncă. Contract eu am în Italia, eu nu l-am luat aici", a spus o femeie."Eu am cumpărat bilet de la agenție și am fost refuzată din cauza contractului, dar eu am casă, am reședință, doar nu am contract pentru că sunt în șomaj. Dar cum se poate să vinzi bilete dacă am completat acolo? Trebuia să nu le vândă, să nu ne inducă în eroare"."Acum sunt în șomaj tehnic, dar mi-au spus că au nevoie de contract. Eu contract nu am pentru că sunt în șomaj tehnic. Toată familia mea locuiește în Italia"."Ambasada Italiei a semnalat faptul că condițiile de acces pe teritoriul Italiei s-au înăsprit și verificarea cazurilor exreme, justificate, vor fi numai pe răspunderea companiei aeriene, care urma să efectueze acest zbor. Respectiv, în cazul în care cetățenii moldoveni de pe cursa Chișinău - Milano nu urmau a fi admiși de poliția de frontieră italiană, costurile de repatriere pentru acești călători urmău a fi suportate de compania aeriană", a declarat Irina Bodolica.