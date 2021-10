4 persoane ar fi fost agresate de polițiștii de frontieră. Ce spune poliția

Câţiva locuitori din Drepcăuți, raionul Briceni, acuză poliţia şi procuratura că muşamalizează un caz din luna iunie, când au fost luaţi la bătaie de cinci poliţişti de frontieră.

Unul dintre cei agresaţi spune că totul s-a petrecut după ce i-ar fi făcut observaţie unui poliţist de frontieră care vorbea necenzurat.

”M-am apropiat și am dorit să-i spun că nu-i frumos așa. M-a lovit și eu am căzut așa aici. Am dat la procuratură. A fost poliția. A fost ambulanța.”

Un alt bărbat care a încercat să intervină a fost lovit cu pumnii și picioarele în cap.

”- Când m-am întors să-l țin pe cumătru ca să nu cadă jos, în timpul acela m-a lovit în față și după cap. - Cu ce v-a lovit? - Cu pumnii probabil, că ei erau mai mulți și nu am reușit să-i văd. M-am lecuit o săptămână.”

Printre persoanele agresate au fost și femei.

”Care au sărit la bătaie erau băuți. Noi am suferit și noi suntem vinovați. Nu-i niciun rezultat. Noi avem câte 40-50 de ani, nu trebuie să mă tem să merg în sat pe drum că ei lucrează în Poliția de Frontieră.”

Unul dintre martori, angajat al Poliției de Frontieră, a sărit în ajutorul oamenilor, dar s-a ales cu dosar penal.

”Mi s-a deschis un dosar penal pe fapta pe care nu am făcut-o. Pentru că eu am sărit în ajutorul persoanelor civile. Eu nu am bătut. Eu nu am numit cu cuvinte necenzurate.”

Contactată telefonic, purtătoarea de cuvânt a Poliției de Frontieră, Ana Marchitan, ne-a spus că instituţia a făcut o anchetă internă, iar concluziile au fost trimise organelor de drept. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Briceni au refuzat să ofere mai multe detalii şi ne-au îndemnat să facem o solicitare oficială către inspectorat.

”S-a trimis cazul cu propunerea de a începe urmărirea penală la procuratură și, inclusiv, de a iniția procedură contravențională ce ține de leziunile corporale. La momentul de față nu vă pot da informații concrete pentru că trebuie să mă documentez.”

Procurorul de caz ne-a declarat că a trimis ordonanță de refuz al urmăririi penale, întrucât victimele s-au ales cu leziuni neînsemnate. El ne-a spus că atât polițiștii de frontieră, cât și cei bătuţi erau în stare de ebrietate.

”În rezultatul acestui conflict au avut de suferit două persoane. În baza probelor care au fost acumulate, s-a constatat că din acestea nu rezultă o bănuială rezonabilă că a fost comisă infracțiunea care se invoca și anume huliganism.”

Trei dintre cei cinci polițiști de frontieră implicați în bătaie au fost amendaţi cu 750 de lei în urma acestui caz.