39 DE MORŢI ÎN TRAGEDIA DE LA MAGNITOGORSK. Medicii au stabilit identitatea a 22 dintre victime

Au trecut patru zile de la tragedia din oraşul rus Magnitogorsk, dar salvatorii continuă să scoată de sub dărâmături corpuri neînsufleţite. Potrivit celor mai recente date, 39 de oameni au murit, iar 2 sunt daţi dispăruţi, după ce blocul în care se aflau s-a prăbuşit.

Medicii au reuşit să stabilească identitatea a 22 dintre victime. Îndureraţi, locuitorii continuă să aducă flori şi lumânări.



"Nu cunosc pe nimeni, dar este o pierdere enormă. Este o durere

mare, pentru că au murit oameni nevinovaţi. Suferinţa este dublă, pentru că printre victime sunt şi copii."



Oamenii se roagă şi pentru sănătatea lui Ivan. Bebelușul de doar 11 luni a supravieţuit miraculos, după ce s-a aflat printre ruine timp de 34 de ore și a rezistat unor temperaturi de până la minus 28 de grade.



"Am venit aici împreună cu toată familia ca să comemorăm victimele şi să ne rugăm pentru oamenii care au avut de suferit. Le mulţumim

salvatorilor care l-au scos din ruine pe Ivan şi care fac tot ce le stă în puteri."



Şi experienţa unui bărbat care locuia la etajul zece este considerată o adevărată minune. În acea dimineaţă, el a decis să iasă mai devreme din casă ca să-şi încălzească maşina. Explozia s-a produs la 15 minute după ce a ieşit din bloc.



"Am parcat maşina şi m-am dus să văd ce s-a întâmplat. Am văzut că apartamentul meu nu mai este. Am fost în stare de şoc, pentru că am

înţeles că, dacă rămâneam acasă, astăzi nu mai existam."



Blocul din Magnitogorsk s-a prăbuşit în dimineaţa zilei de 31 decembrie în urma unei explozii puternice, provocată de o scurgere de gaze.