38 de lucrătorii medicali au raportat reacţii adverse uşoare în primele 24 de ore de la administrarea vaccinului AstraZeneca. Printre acestea se numără slăbiciunile şi febra. Specialiştii din cadrul grupului de comunicare privind vaccinarea împotriva COVID-19 au confirmat aceste informaţii şi au precizat că apariţia unor astfel de simptome este un lucru normal. Contactat telefonic, primul medic vaccinat, Alexandru Botizatu, de la Spitalul Clinic Republican, ne-a spus că, la câteva ore după imunizare, a avut o uşoară slăbiciune, însă a doua zi s-a simţit bine şi a mers la serviciu.''În linii generale mă simt bine, spre seară am avut un pic de slăbiciune foarte uşoară, la care am înţeles că este legată cu vaccinarea. Spre dimineaţă locul puncţiei era mai dureros faţă de ieri. După somn tot ok, astăzi suntem destul de activi.''Medicul spune că şi unii colegi de-ai săi au avut o febră uşoară.''Câţiva din colegii mei au prezentat subfebrilitate mai marcată. Febră 37.5, 38 care a durat puţin, unii au luat paracetamol, alţii nu. Astăzi sunt ok.''Iar medicul Adrian Belîi de la Institutul de Medicină Urgentă spune că nu a avut niciun simptom.''Nici o senzaţie neplăcută la locul injectării şi nici semne generale. Am venit la serviciu, activez în regim normal. Colegii cu care am reuşit să comunic nu au efecte adverse semnificative, poate o uşoară durere la locul injectării şi o uşoară tonifiere.''Potrivit specialiştilor, o persoană din 10 poate avea reacţii adverse.''Acestea sunt dureri la locul injectării, pot fi frisoane, este oboseala, dureri musculare şi febra. Foarte rar poate să se înregistreze o pareză facială, ceea ce se manifestă o amorțeală la locul injectării şi o parte a feții. Acest caz poate să se înregistreze un caz la o mie de persoane vaccinate. Şi poate fi un caz la o 100 de mii de persoane poate fii un şoc anafilactic.''În primele două zile de la începerea campaniei de imunizare au fost vaccinaţi aproximativ două mii de lucrătorii medicali.