37% dintre chişinăuieni își schimbă telefonul mobil la fiecare doi ani. Greşeala comisă de cetăţeni privind echipamentele electrice pe care nu le mai folosesc

Locuitorii Capitalei sunt pasionaţi de gadgeturi şi le place să fie în pas cu ultimele tendinţe. Un studiu făcut la comanda Asociației pentru Valorificarea Deșeurilor arată că 37% dintre chişinăuieni își schimbă telefonul mobil la fiecare doi ani.

În general, în topul celor mai utilizate echipamente electrice sunt telefoanele mobile. 91 la sută dintre participanţii la sondaj au spus că le au. Acesta sunt urmate de frigidere şi maşini de spălat.

Oamenii, însă, nu ştiu ce să facă cu cele pe care nu le mai folosesc sau se defectează. 55 la sută dintre cei chestionaţi au specificat că le păstrează în sertare sau le aruncă la coşul de gunoi. Total greşit, spun experţii, întrucât în Capitală sunt containere speciale pentru deşeurile electronice. Mai grav este că nici persoanele juridice nu se conformează regulilor, deşi sunt obligate prin lege să le arunce doar în locuri special amenajate. 43 la sută dintre persoanele juridice chestionare au recunoscut acest lucru. Cei 800 de participanţi la studiu au fost chestionaţi prin telefon.



Cel mai des, oamenii spun că nu dau la reciclare deşeurile electronice pentru că nu au unde:



"Până vreo jumătate de an în urmă aruncam într-o mică pubelă specială fixată de peretele unui bloc vecin. De ceva timp, a dispărut pubela şi le arunc la gunoi, ce pot să fac?"



"Nu am văzut. Pentru deşeurile din sticlă, plastic, carton sunt tomberoane, dar pentru baterii... Ştiam că sunt şi pentru electrocasnice, dar nu am observat. Oricum sunt necesare".



"Nu le-am aruncat încă. De exemplu, telefoanele stau încă prin sertare".



Experţii spun, însă, că deşeurile electronice păstrate în casă ori aruncate la tomberoanele obişnuite sunt nocive pentru mediu şi sănătate.



"Sunt doar două procente din totalul deşeurilor generate de consumatori, dar după nocivitate, ele constituie circa 70 de procente. Aproape întreg tabelul lui Mendeleev se regăseşte în aceste deşeuri", a declarat Roman Bahnaru, expert independent Asociaţia pentru Valorificarea Deşeurilor.



Containere pentru deşeurile electronice pot fi găsite lângă staţiile PECO, unele instituţii de stat sau de învăţământ.



"Deşeurile electronice care se colectează sunt transportate la platforma de sortare. După asta, ele sunt exportate în dependenţă de tipul lor la partenerii externi care sunt în România, Polonia, Turcia, Ucraina", a specificat Ruslan Nercaş, director fabrică de reciclarea deşeurilor.



În toată ţara sunt 128 de astfel de containere instalate în cadrul unui proiect finanţat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.