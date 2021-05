36 la sută dintre cursanți au obținut permisul auto din trei sau mai multe încercări. Care sunt cele mai frecvente greșeli comise

Au pornit maşina cu portiera deschisă sau nu şi-au cuplat centura de siguranţă la plecarea de pe loc. Sunt cele mai banale greşeli comise de candidaţii la obţinerea permisului de conducere categoria B. Datele apar într-un raport al Agenţiei Servicii Publice. De multe ori, viitorii şoferi fac greşeli elementare şi din cauza emoţiilor. Candidaţii recunosc că momentul examenului e foarte stresant.



"Când stai în faţa lor, îţi iau documentele, te cheamă la cabinet, atunci e cel mai mare îmi pare că."

"Când eşti faţă în faţă cu examinatorul. Pentru că el are influenţă, iar tu doar neîncredere. Şi aici se observă o lipsă de echilibru."



Raportului Agenţiei Servicii Publice arată că unele greşeli par greu de crezut, cum ar fi pornirea de pe loc cu portiera deschisă. Alţii sunt depunctaţi deoarece nu folosesc centura de siguranţă sau pentru că nu reuşesc să oprească deplasarea vehiculului în spate în momentul plecării de pe loc.



"Am avut cazuri când bărbaţi, bărbaţi în toată legea, puteau foarte bine, dar în momentul în care mergeau la examenul auto se pierdeau. De ce se pierdeau. Emoţiile astea le copleşeau. Şi el ne spunea că, iată, ca un copil mic. Am trecut şi armata, am şi familie, am şi copii, am şi serviciu, dar mă copleşesc emoţiile", spune directorul unei școli auto Artur Cecan.



Psihologii au câteva sfaturi utile pentru cei care vor să devină şoferi.



"Aceste persoane trebuie să se confrunte cu situaţia dată. Se se ducă la început la poligon. Pur şi simplu să stea la poligon. După care se aşează doar în maşină. Şi aşezându-se în maşină, nu porneşte deodată motorul până nu se linişteşte, după care pornesc maşina, după care iarăşi să se automonitorizeze. Şi aşa se face nu o singură dată, dar de mai multe ori", susține psihologul Sorin Scutelnic.



Potrivit ASP, anul trecut, peste 21% dintre candidaţii la examenul auto au trecut proba practică din prima, peste 23 la sută din a doua încercare, iar 36% au avut nevoie de trei sau mai multe încercări ca să obţină permisul.