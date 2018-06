36 de persoane condamnate la închisoare cu suspendare NU VOR STA DUPĂ GRATII. Vor fi supravegheate prin intermediul unei brăţări

Nu stau în spatele gratiilor, dar sunt permanent în vizorul autorităţilor. Este vorba de 36 de persoane cercetate penal în arest la domiciliu sau condamnate la închisoare cu suspendare. Indivizii sunt supravegheaţi non-stop prin intermediul unei brăţări electronice purtate la picior sau la mână.



"Dumnezeu mi-a dat o şansă: să fiu la libertate şi să mă corectez."



La doar 22 de ani, acest tânăr, căruia îi vom proteja identitatea, are la activ o serie de furturi. Infracţiunile l-au costat doi ani şi jumătate de închisoare cu suspendare. Acum e monitorizat cu ajutorul unei dispozitiv electronic şi nu are voie să frecventeze localurile de agrement. Bărbatul se bucură că a rămas acasă alături de mama sa şi poate să muncească.



"O port de trei săptămâni. Îmi e frică să nu o stric în timpul somnului. În rest, este comodă. Nu mă plâng. Singura problemă este că nu mă pot scălda în lac. Îmi este permis numai să fac duş. Pot sta în baie doar 20 de minute."



Brăţările sunt conectate printr-o aplicaţie pe calculator sau telefon, care declanşează alarma în momentul în care persoana monitorizată încearcă să scape de ea sau părăseşte zona permisă. În cazul abaterilor repetate, ei riscă să ajungă în penitenciar.



"Dacă are mai mult de două, deja noi sesizăm instanţa de judecată cu propunerea să-i fie anulat măsura de pedeapsa neprivativă, care o are la moment", a spus consilierul superior de probaţiune, Tatiana Moscal.

Până acum 52 de persoane au fost monitorizate electronic.



"Cele mai des tip de încălcări sunt încălcări legate de nerespectarea obligaţiei de a încarcă la timp dispozitivul. Am avut o persoană, care a încălcat regimul şi i s-a făcut demers în instanţa de judecată pentru schimbarea măsurii de pedeapsă cu închisoare", a spus şeful adjunct al Inspectoratului de Probaţiune, Ghenadie Ciobanu.



În prezent, Inspectoratul de Probaţiune deţine în jur de 80 de brăţări electronice. Numărul acestora va fi mărit în curând, întrucât dispozitivele au o serie de avantaje, inclusiv cheltuieli de aproape şase ori mai mici decât detenţia. Metoda supravegherii electronice este implementată în Moldova din 2017.