36 de ambulanţe noi, de tip Mercedes, aduse în ţară. Vor mai fi cumpărate altele 170 (FOTOREPORT)

Cele 36 de ambulanţe noi, de tip Mercedes, care vor ajunge în spitalele din Chişinău au fost expuse în Piaţa Marii Adunări Naţionale. Şoferii care vor lucra pe autosanitarele cumpărate din Turcia au primit cheile din mâna premierului, Pavel Filip.



Noile ambulanţe sunt dotate cu echipament modern şi au costat bugetul statului 55 de milioane de lei.



"Avem două defibrilatoare, aici avem aspirator, aici avem un aparat pentru a introduce medicamentul foarte lent. Aici mai avem un aparat care dozăm câţi litri de aer are nevoie pacientul", a menţionat Anton Capcelea, medic pe ambulanţă.



"Suntem tare încântaţi, pentru că maşinile sunt dotate cu echipament de ultimă generaţie. Avem toate cele necesare ca bolnavul grav să ajungă la timp şi fără probleme", a spus un şofer de ambulanţă.



Până la sfârşitul acestui an, în ţară vor ajunge alte 30 de ambulanţe noi, din cele 170 care urmează să fie cumpărate din creditul de 12 milioane de euro, oferit de Banca de Dezvoltare a Consiliului EuropeI.



"Din acest lot nou, care urmează să fie procurate în viitorul cel mai apropiat, 35 de ambulanţe vor fi cu terapie intensivă, ceea ce presupune că vor fi practic ca nişte mini spitale pe roţi. Ele vor fi distribuite în fiecare raion din Moldova, iar acest lucru va duce la un serviciu calitativ", a precizat Silvia radu, ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.



"Urmează să mai cumpărăm 170, din câte ştiu au fost negocieri pe preţ şi ştiu că vom putea cumpăra practic încă 200 în loc de 170, pentru că s-a obţinut un preţ mai bun", a punctat premierul Pavel Filip.



De la începutul acestui an, au fost procurate 74 de ambulanţe noi şi distribuite în raioanele ţării.

69 de maşini au fost achitate din bugetul de stat şi au costat circa 53 de milioane de lei, iar cinci ambulanţe au fost cumpărate din bugetul CNAM.