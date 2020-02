350 de atleţi din 19 ţări la "Mileştii Mici Wine Run"

Atleţi profesionişti şi amatori din 19 ţări ale lumii s-au reunit în Moldova pentru a participa la singura cursă de alergare din Europa, care s-a desfăşurat la aproape 100 de metri adâncime sub pâmânt. Pe un traseu de zece kilometri, cei 350 de participanţi au avut ocazia de a explora în lung și-n lat bogăţiile țării noastre, într-un cadru absolut inedit. Cursa a avut loc în galeriile subterane ale combinatului de vinuri „Mileștii Mici”.

Evenimentul sportiv s-a desfăşurat într-o atmosferă de sărbătoare.



La competiţie a fost anunţat un număr limitat de locuri, însă s-au înscris mult mai mulţi doritori. În final, doar 350 de norocoşi au avut ocazia să participe la cursa de alergare.



Participanţii, în special cei din străinătate, au rămas impresionaţi de felul în care a fost organizat evenimentul.

"Am vrut să încercăm o experienţă nouă. Demult voiam să vizităm o cramă din Moldova, iar asta e o ocazie perfectă pentru aşa ceva. Ne plac şi vinurile moldoveneşti."



"Un eveniment foarte frumos şi sănătos care arată că moldovenii se pot distra şi altfel."



La cursă au participat atât sportivi profesioniști, cât şi amatori. Printre cei care promovează modul de viaţă sănătos se numără şi ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă.



"Mi se pare important să contribuim cu toţii la promovarea mişcării, a sportului. Evident eu sunt un mare, mare amator. Sper să alerg câţiva km în aceste locaţii absolut fabuloase", a spus ambasadorul României la Chişinău, Daniel Ioniţă.



Câştigătorii cursei atât la bărbaţi, cât şi la femei sunt sportivi moldoveni.



"Cursa a fost foarte grea anul ăsta, anul trecut a fost mai uşoară, dar am arătat că pot mai mult", a spus participantul câştigător, Andrei Bogaci.



"Anul acesta a fost super, traseu uscat şi organizarea la înalt nivel", a spus participantul câştigător, Sacara Zinaida.



Şi organizatorii au rămas foarte mulţumiţi. Cursa de alergări, ajunsă la cea de-a doua ediţie, se bucură deja de popularitate în toată lumea.



"Astfel de curse nu mai există în întreaga lume, respectiv participanţii internaţionali sunt interesaţi. Numărul participanţilor este limitat. Noi însă am avut mult mai multe solicitări. Avem o listă de aşteptare", a spus organizatoarea, Valentina Botnari.