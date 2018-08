35 de vânători din ţară au participat la o competiție de împușcat farfurii zburătoare

foto: publika.md

35 de vânători au participat la o competiție de împușcat farfurii zburătoare. E vorba despre un concurs tradiţional organizat înaintea noul sezon de vânătoare, care, în acest an, va începe în 18 august.



Pentru bărbații din familia Lealin, tatăl și cei doi feciori, vânătoarea e cel mai îndrăgit hobby. Ei spun că așteaptă cu nerăbdare în fiecare an să afle când li se va permite să meargă cu arma prin pădure.



"Această competiție este o bună pregătire înainte de sezonul de vânătoare. Sperăm că acest an va fi unul reușit și vom avea succes la vânat", a spus Anatolii Lealin, vânător.



Fiul cel mare, Stanislav, spune că a îndrăgit meseria de când a luat pentru prima dată arma în mână.



"Când am împlinit 18 ani, tata mi-a dăruit o armă în loc de mașină şi așa am devenit vânător", a spus Stanislav Lealin, vânător.



Iar Serghei, fiul cel mic, a mers pentru prima dată la vânătoare fără armă.



"Mi-au dat și mie arma și mi-a părut ceva interesant. Apoi am început să vânez tot mai des și mai des. Deja asta mi-a intrat în sânge", a spus Serghei Lealin, vânător.



Cel mai plăcut moment pentru vânători este atunci când îşi iau arma din cui şi pleacă în câmp după trofee.



"Este o perioadă de fericire, de odihnă și dispoziție bună, pentru că așteptăm tot anul deschiderea sezonului de vânătoare", a spus un bărbat.



"Ne putem aduna toți împreună să ne relaxăm, să împușcăm și să ne arătăm abilitățile", a spus un bărbat.



Iar o tradiție a vânătorilor sunt istorioarele amuzante pe care le povestesc cu drag atunci când se întâlnesc.



"Văd cum un ochi mă privește. Acolo era un iepure. Am pus mâna pe armă, iar el a sărit la trei metri de mine și atunci am tras primul foc pe care l-am ratat. Apoi am văzut iepurele cum mă privește parcă în batjocură", a spus un vânător.



Președintele Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova, Oleg Ciocoi, îndeamnă toți amatorii de vănătoare să fie precauți atunci când ies cu puşca în câmp.



"În fiecare an, în timpul sezonului de vânătoare au loc cel puţin trei nenorociri. Se întâmplă din cauza nerespectării măsurilor de securitate, dar și a încălcării regulilor de utilizare a puştilor de vânătoate", a spus Oleg Ciocoi, președintele Societății Vânătorilor și Pescarilor din Moldova.



Sezonul 2018 - 2019 va dura până în data de 26 februarie.