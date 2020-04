32 de angajaţi de la Asistenţa Medicală Urgentă din sectorul Râşcani al Capitalei, diagnosticaţi cu COVID-19

32 de angajaţi de la Asistenţa Medicală Urgentă din sectorul Râşcani al Capitalei au fost diagnosticaţi cu COVID-19. Unul din ei este spitalizat, ceilalți se tratează acasă. Informaţia a fost prezentată de directorul general al CNAMUP, Boris Golovin. Mai mulţi lucrători au declarat, sub protecţia anonimatului, că sunt speriaţi de ce se întâmplă în instituţie.

"Așa număr mare de personal infectat pare că nu a fost nicăieri. Am depistat că m-am îmbolnăvit acum patru zile după ce am dat testul, până atunci nu am avut niciun simptom", a povestit angajata a AMU sectorul Râşcani.

"Toată echipa mea cu care am lucrat, toți ne-am protejat. Probabil la noi în stațiune erau cu COVID, dar asimptomatic. Tare mulți oameni au decurs asimptomatic".

Unii angajaţi spun că nu s-au îmbolnăvit de la pacienți.

"De la noi din substație, cred că el acolo s-a localizat focarul. Au fost mai mulți infectați. Dezinfecție nu s-a făcut așa cum trebuie".

"Toți umblam cu măști și mănuși în stațiune, absolut toți, dar focarul într-atât de mare a fost că ne-am infectat aproape toți. Unul de la altul noi ne-am umplut, nu de la pacienți".

Primul caz de infectare a unui angajat al stației din sectorul Râșcani a fost în data de 18 martie. Este vorba despre un medic, care a decedat peste o săptămână.

Potrivit lui Golovin, primele teste ale angajaților au fost efectuate la începutul lunii. Ulterior, autoritățile au decis efectuarea testărilor repetate.

"În rezultatul testării active au fost testate pozitiv la COVID-19 32 de cazuri asimptomatice. Sunt infectaţi 5 medici, 12 asistenţi medicali, 4 infirmieri, 8 şoferi, doi îngrijitor încăperi şi un coordonator de transport", a afirmat şeful CNAMUP, Boris Golovin.

Am încercat să obținem reacția șefului substației la aceste declarații. Aurel Grițco ne-a recomandat să sunăm la Departamentul relații cu publicul al Centrului Național de Asistență medicală Urgentă Prespitalicească. La rândul său, ofițerul de presă Vladislava Ceban ne-a zis că instituția a oferit toate informațiile despre acest caz și nu are ce adăuga.

Zilele trecute, activitatea substației Râșcani a fost suspendată pentru 14 zile. Toate chemările sunt preluate de echipele din sectoarele Centru şi Ciocana. Potrivit Ministerului Sănătăţii, din numărul total al persoanelor infectate cu noul tip de coronavirus, peste 25 la sută sunt angajaţi din sistemul medical.