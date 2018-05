31 mai - Ziua Mondială fără Tutun

Tutunul, o industrie care generează o cifră de afaceri anuală de aproape 700 de miliarde de dolari, a făcut mai multe victime în secolul al XX-lea decât cele două războaie mondiale la un loc.Dintr-o populaţie globală de aproape 7,5 miliarde de oameni, numărul fumătorilor a fost estimat de OMS la aproximativ 1 miliard de persoane.În fiecare an, ei consumă aproximativ 5.700 de miliarde de ţigarete, iar mucurile acestora au o greutate totală de aproape 1 milion de tone, potrivit The Tabacco Atlas, o iniţiativă anti-fumat lansată de American Cancer Society.Filtrele ţigaretelor, realizate din acetat de celuloză, o substanţă care nu este biodegradabilă, au devenit cele mai răspândite deşeuri de pe plajele Terrei, potrivit International Journal of Environmental Research and Public Health.Suprafaţa totală consacrată pe Terra culturii tutunului, 4,3 milioane de hectare, este aproximativ egală cu aceea a Elveţiei. China este de departe primul producător mondial, concentrând pe teritoriul ei 40% din producţia mondială de frunze de tutun.Deloc surprinzător, în China se află cel mai mare număr de fumători din lume. China, o ţară cu 1,3 miliarde de locuitori, numără 315 milioane de fumători, potrivit unui raport publicat de OMS în 2017.Peste o treime din totalul ţigaretelor fumate în lume provin din China. Indonezia este ţara care deţine cel mai mare procent de fumători: 76% din bărbaţii indonezieni în vârstă de peste 15 ani fumează.Aproximativ 80% din totalul fumătorilor din lumea întreagă trăiesc în ţări cu venituri mici şi venituri intermediare, iar 226 milioane dintre ei sunt incluşi în categoria persoanelor sărace.Fumatul este prima cauză evitabilă de mortalitate: o persoană moare la fiecare şase secunde pe Terra din cauza ţigaretelor, potrivit OMS. Fumatul activ şi pasiv ucid în total peste 7 milioane de oameni în fiecare an. Cancerul - în special cel de plămâni - infarctul, accidentul vascular cerebral (AVC), boala pulmonară cronică obstructivă (BPCO) reprezintă principalele maladii asociate fumatului, scrie Agerpres.ro În secolul al XX-lea, fumatul a făcut 100 de milioane de victime, mai mult decât cei 60 de milioane - 80 de milioane de morţi din Al Doilea Război Mondial, cărora li se adaugă cei 18 milioane de morţi din Primul Război Mondial. Dacă tendinţa actuală se menţine, fumatul ar putea să cauzeze aproape 1 miliard de decese în secolul al XXI-lea.Fumatul costă scump: el absoarbe aproximativ 6% din cheltuielile mondiale consacrate sănătăţii, dar şi 2% din Produsul Intern Brut (PIB) global, potrivit primului studiu realizat pe această temă, publicat în ianuarie 2017 în revista ştiinţifică Tobacco Control.Această analiză, coordonată de OMS, arată că în 2012 costul global al fumatului pentru societate la scară mondială s-a ridicat la 1.436 de miliarde de dolari, din care 40% a intrat în sarcina ţărilor în curs de dezvoltare.În 2015, planeta noastră avea 933 de milioane de fumători zilnici (758 milioane de bărbaţi şi 165 milioane de femei), conform unui studiu publicat în revista medicală The Lancet, care a remarcat o scădere a procentajului de fumători în rândul populaţiei mondiale începând din 1990.Politicile anti-fumat şi apariţia ţigaretelor electronice au determinat o scădere a numărului de fumători în numeroase ţări, mai ales în Marea Britanie, Australia, Brazilia şi Franţa - ţară în care numărul fumătorilor zilnici a scăzut cu 1 milion între 2016 şi 2017.China rămâne de departe prima piaţă mondială, însă vânzările au intrat şi în această ţară în declin, scăzând cu aproape 10% în comparaţie cu maximul ce a fost atins în 2012, potrivit Euromonitor International.În schimb, consumul de tutun a continuat să crească în numeroase ţări cu venituri medii şi mici, mai ales în Africa subsahariană, a subliniat The Tobacco Atlas.