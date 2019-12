300 de sportivi și amatori au făcut împreună aproape zece milioane de paşi, în cadrul unei campanii sociale

Ţara noastră are un număr impresionant de milionari în... paşi. 300 de sportivi sau amatori, care au participat la campania socială cu aceeaşi denumire, lansată de Loteria Naţională acum o lună, au făcut împreună aproape zece milioane de paşi. Astăzi, la încheiarea campaniei, participanţii au făcut încă un milion de paşi, în parcul Valea Morilor din Capitală.



Ultamaratonistul Iulian Bercu, care este şi ambasadorul campaniei sociale, a reuşit să-şi depăşească din nou propriile recorduri. El este singurul care a reuşit să facă un milion de paşi în aproape trei săptămâni, escaladând muntele "Everest". Deşi, de nenumărate ori, şi-a pus viaţa în pericol, nu a cedat şi a mers până la capăt. Echipat cu toate cele necesare, inclusiv cu câteva sticle de vin moldovenesc, a pornit în marea aventură şi a dus faima Moldovei în lume.



"Ne-a doborât diferenţa de nivel, după 3-4 km înălţime, era greu de respirat, ne mişcam extrem de greu, cu dureri mari de cap, dar pe lângă asta, în toate hotelurile în care am dormit, cel mai cald era 0 grade, în rest era undeva minus şase grade în cameră. Astea au fost singurele greutăţi, în rest a fost extraordinar şi am întâlnit oameni extraordinari", a declarat Iulian Bercu, ultramaratonist.



Pe parcursul campaniei "Milionari în paşi", participanţii au trebuit să facă mişcare şi să le demonstreze organizatorilor distanțele pe care le-au parcurs. Cei mai activi au fost răsplătiţi cu brăţări inteligente.



"Făceam câte vreo zece km în fiecare seară, iar astăzi vreau să mai fac zece şi împreună să avem încă un milion de paşi."



"Este o relaxare pentru minte şi suflet, recomand tuturor. Eu n-am făcut doar alergări, dar şi înot, alergare cu obstacole, orice. "



La finalul campaniei, organizatorii au oferit premiul mare pentru unul dintre participanţi, care a fost ales în urma tragerii la sorţi. Maratonistul a primit un ceas multisport, de ultimă generaţie.



"Am făcut aproximativ un milion de paşi. Cam în jumătate de lună. Am mers mult, am alergat şi am monitorizat fiecare pas. Nu a fost deloc greu, ne-am motivat reciproc", a spus Eugen Dulbaba, maratonist.



Inițiatorii campaniei sociale "Milionari în paşi" spun că vor organiza mai multe evenimente de acest gen.



"Planurile noastre pentru anul care vine sunt să susţinem în continuare iubitorii şi amatorii de sport. Asta este una dintre priorităţile Loteriei Naţionale. Noi vom fi mereu alături", a zis Plamen Milanov, partenerul privat al Loteriei Naţionale a Moldovei.



Totuşi, pasionaţii de alergat s-au plâns pe drumurile proaste şi lipsa infrastructurii din Chişinău. Prezent la eveniment, primarul Capitalei, Ion Ceban, a dat asigurări că va soluţiona această problemă.



"Poate în viitorul apropiat mă alătur şi eu iniţiativei, la modul practic, adică cu picioarele. Planificăm pentru 2020 să investim în infrastructură, atât bani publici, cât şi prin diferite parteneriate", a declarat Ion Ceban, primarul Capitalei.



Campania "Milionari în paşi" a fost lansată de către Loteria Naţională a Moldovei, în data de 11 noiembrie.

