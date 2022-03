300 de litri de supă pe zi împărțită refugiaților în vama Costești-Stînca. Ucrainenii: „Moldovenii ne dau putere să mergem mai departe”

S-au mobilizat ca niciodată. Zeci de locuitori din nordul țării au improvizat o cantină socială la Costești, unde gătesc zilnic câte 300 de litri de supă pe care o împart refugiaților din Ucraina. Produsele alimentare ajung în special la cei care stau ore în șir în Vama Costești – Stînca, tranzitând Republica Moldova pentru a ajunge în România.

Bucatele sunt preparate din produsele aduse de oamenii cu suflet mare, chiar în cantina improvizată, amplasată la câțiva metri distanță de punctul vamal Costești – Stînca.

Sorin Huțuțui, reprezentantul bisericii creștine din satul Recea, raionul Rîșcani: „De duminică nu am mai plecat, stăm non stop aici, pregătim mâncare caldă, pentru că oamenii au avut nevoie de mâncare caldă, supă, pentru că sunt de multe zile pe drum. Ne-am organizat, am adus ceaune mari, cazane mari.”