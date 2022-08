30 de zile de arest pentru femeia care şi-ar fi aruncat copilul nou-născut într-un tomberon

30 de zile de arest pentru femeia de 28 de ani care şi-ar fi aruncat copilul nou-născut într-un tomberon de pe strada Serghei Lazo din Capitală. Decizia a fost dictată de magistraţii Judecătoriei Chişinău cu sediul la Ciocana. Potrivit procurorilor, femeia îşi recunoaşte vina, dar nu face niciun fel de declaraţii. Oamenii legii nu au comunicat, deocamdată, dacă pruncul s-a născut mort sau viu. Acest lucru urmează să fie stabilit de o expertiză.Femeia a izbucnit în plâns când a ajuns la sediul judecătoriei şi a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliştilor.''Vă recunoaşteţi vina? De ce aţi recurs la acest gest? De ce aţi aruncat copilul la tomberon? "Procurorul de caz susţine că este necesară aplicarea măsurii preventive, deoarece suspecta a încercat să fugă din ţară imediat după ce ar fi comis infracţiunea.''Aceasta a avut două tentative de a părăsi teritoriul Republicii Moldova. Practic, nu are legături cu persoane de pe teritoriul Republicii Moldova. Copiii acesteia fiind în Italia, la îngrijirea rudelor apropiate'', a spus procurorul Ștefan Ciuperca.Oamenii legii au dispus efectuarea mai multor expertize în acest caz.''Expertiza psihiatrică - psihologică pentru a stabili dacă aceasta a acţionat cu discernământ sau discernământul a fost diminuat în timpul naşterii. Expertiza medico-legală să stabilim dacă are semne sau consecinţe ale naşterii, inclusiv, a avortului. În privinţa pruncului, expertiza medicului, ca să stabilim, important, dacă s-a născut mort sau viu. ''Duminică, un om al străzii a găsit un nou-născut mort într-un tomberon de pe strada Serghei Lazo. Potrivit poliţiei, pruncul ar fi fost aruncat imediat după ce a fost născut. În acest caz a fost pornit un dosar penal pentru prunc ucidere. Dacă va fi găsită vinovată, femeia riscă până la cinci ani de puşcărie. Suspecta mai are doi copii.