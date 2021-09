30 de producători autohtoni au adus struguri la un târg organizat în Capitală. Cumpărătorii spun că poama e cam scumpă

Struguri proaspeţi direct de la producător! De asta au avut parte moldovenii care au venit la iarmarocul strugurilor organizat la piața de pe strada Cărbunari. La târg s-au adunat 30 de agricultori din toate colţurile ţării, care au adus zeci de soiuri de struguri. Cumpărători au fost, însă oamenii spun că prețul e cam exagerat.

Dumitru Ghilaș din satu Puhoi, raionul Ialoveni, are peste un hectar de muscat. Producătorul spun că recolta e mai mică decât anul trecut.



"Dacă anul trecut, am scos vreo 12 tone la așa suprafață, acuma dacă vor fi vreo 6 tone. Va fi bine dacă va fi așa. În an, la 1 septembrie deja eram cu poamă, astăzi sunt prima zi la piață. Și azi e data de 18. Cred că va fi ultimul an când o mai lucrăm. Nu face. La vinărie dă cinci lei. Pentru ce să mai lucrezi?", a spus Dumitru Ghilaș, agricultor.



Nici Tudor Pătrașcu din satul Mileștii Mici, raionul Ialoveni, nu se poate lăuda anul acesta cu struguri de calitate. Aşa că e nevoit să scadă preţul.



"Uitați-vă ce poamă neplăcută am eu! Oamenii care au stropit la timp, au poamă mai bună și prețul e mai mare. A mea e mai slăbuță, dar pentru vin, merge. Anul acesta e puțină poamă. Pe aceasta cer 9 lei, cealaltă 10. Dacă nu vor oamenii, scad prețul la 9-8 lei, fiindcă a mea poamă e slabă", a menționat Tudor Pătrașcu.



"Roada este cum este, dar e greu de realizat. Nimeni nu se interesează și nu își bate capul. Iată stăm aici și așteptăm cumpărătorii. Ei tot sunt săraci, nu au bani și vor mai ieftin", a spus un agricultor.



"Poama e de vin. E opt lei. Este și cu 6, 7, 8, 9, 10 lei, dar nu mai scumpă. Pur și simplu, anul acesta e mai puțină și tot la același preț", a menționat o agricultoare.



Mircea Dumbrăvanu a venit tocmai de la Bălți ca să cumpere struguri albi pentru vin.



"Suntem vreo patru prieteni care avem în fiecare an tradiția de a lua așa un camion cu butoaie și încărcăm. Eu de exemplu, îmi iau 300 de kilograme de poamă albă. Facem un vin pentru plăcerea și sănătatea noastră. După preț, e scumpă. După calitate, e așa, dar merge", a afirmat Mircea Dumbrăvanu.



"Nu am luat mult. Până la 100 de kilograme. Pentru mine personal am luat ca să fac vin de casă. Roada este, dar calitatea lasă de dorit", a spus un cumpărător.



"În fiecare an, anume muscat, căci se primește vin gustos. În acest an, poama este mai rea ca anul trecut din cauza ploilor. Dar putem alege, mai ales de la piață", a afirmat un alt cumpărător.



"- Nu am numărat. În jur de 400.

- Pentru ce ați cumpărat poamă?

- Pentru vin. Trebuie să ne pregătim. Poama bună. Puțin cam scumpă, dar mă rog. Ce să facem?", a subliniat un alt cumpărător.



Târgul de struguri va deschis în intervalul între orele 07:00-18:00 până la sfârșitul lunii octombrie.