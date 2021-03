30 de mii de moldoveni au trecut într-un an pe la Centrul COVID-19

Ecaterina Craevscaia se află la Centrul COVID de două săptămâni. Se simte mai bine şi aşteaptă să fie externată."Sunt recunoscătoare întregului colectiv medical. Munca lor poate fi egalată cu acte de eroism şi nu sunt doar cuvinte. Cu toţii se dedică întru totul. Lucrători medicali sunt puţini. Le iau trei ore să treacă pe la toţi pacienţii de aici să le pună injecţiile şi să facă tot ce e nevoie. Noi suntem mulţi, dar ei sunt puţini, dar sunt bravo.", a spus pacienta, Ecaterina Craevscaia."M-am speriat, sigur că m-am speriat. Parcă am purtat mască, parcă nu am ieşit des în locuri aglomerate, dar am luat virusul. Nu poţi face nimic. Le sunt recunoscătoare medicilor, pentru că am fost în stare gravă şi ei m-au salvat.",a spus pacienta Ludmila Boz."Trebuie să fie lumea atentă, să se păzească. Parcă şi noi ne uitam la televizor şi nu mai credeam, dar când ajungi pe mâinile medicilor, e foarte, foarte greu.", a spus pacienta, Ludmila Titei."La început, mi-a fost frică. Eu ba credeam în această boală, ba nu. Asta a fost până când am ajuns aici şi am văzut oamenii care se chinuie, tare se chinuie.", a menționat Tamara Vicol."Într-adevăr COVID-ul există şi eu le-aş spune tuturor să se păzească, pentru că multe lucruri le înţelegi după ce te îmbolnăveşti.", a spus pacientul, Dumitru Cernenchi.