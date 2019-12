30 de familii din Capitală au sărbătorit azi nunta de aur și de diamant. După mai multe decenii de căsnicie, cele mai longevive cupluri și-au jurat încă o dată iubire și fidelitate.

Dintre cele 30 de cupluri, 25 au marcat azi 50 de ani de la nuntă, iar cinci perechi au sărbătorit şase decenii de când sunt împreună. Soții Rusnac, ambii originari din satul Lipnic, raionul Ocnița, își aduc aminte cu lacrimi în ochi despre anii când s-au cunoscut și ziua în care au pășit pragul Oficiului Stării Civile.

„Am învățat într-o școală, suntem dintr-un sat. În orașul Tiraspol, acolo noi ne-am întâlnit. Domnul Dumitru învăța la Institutul Pedagogic Șevcenco. După asta ne-am căsătorit, am activat 50 de ani, ne-am întors la copii și am venit a doua oară să arătăm tinerețea”, a spus Valentina Rusnac.



„Răbdare, răbdare și răbdare și sănătate, dacă au să fie toate, au să fie de toate”, a spus Dumitru Rusnac.



Pentru copii, părinții reprezintă un exemplu în viaţa lor de familie.



„Ne îmbărbătează când îi vedem cu câtă răbdare se tratează unul pe altul, noi zicem, la noi sunt floare la ureche toate problemele. Ei au trecut prin vremuri mult mai dificile și acuma la vârsta care au ajuns, să se bucure de copii, de nepoți”, a spus fiica Andeea Rusnac.



Soții Veveriță își amintesc şi ei cu dor de anii tinereții, când și-au unit destinele.



„Ne-am cunoscut în 1969 la un bal de Anul Nou, iată așa cam pe vremea asta. Am dansat și dumnealui a spus că-i plac și peste o vreme oarecare ne-am căsătorit”, a spus Emilia Veveruță.



Cele mai longevive cupluri spun că o căsnicie fericită se bazează pe răbdare și încredere.



„E nevoie de răbdare, înțelegere, iertare și, desigur, multă dragoste.”



„Ne bucurăm că am ajuns împreună la această vârstă. Secretul fericirii este iubirea trăită înainte și după, de la început și până la sfârșit.”



Cu ocazia aniversării nunţii de aur şi de diamant, municipalitatea le-a oferit celor 30 de cupluri diplome şi premii băneşti.



„Venim cu un mic dar, cu un dar financiar în valoare de o mie de lei. Să vă fie de folos și să ne vedem la anul și la mulți ani”, a spus viceprimarul Capitalei, Angela Cutasevici.



De la începutul anului, circa 340 de familii din Chişinău şi-au sărbători nunta de aur şi de diamant.