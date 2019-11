30 de ani de la prăbuşirea Zidului Berlinului. Un artist din Franţa a realizat o replică din ciocolată a faimosului simbol al Războiului Rece

Se împlinesc, în curând, 30 de ani de la prăbuşirea Zidului Berlinului. Cu această ocazie, un artist din Franţa a realizat o replică din ciocolată a faimosului simbol al Războiului Rece. Opera de artă are o înălţime de 2,5 metri şi şase metri lăţime. Misiunea cea mai grea este transportarea imensei structuri dulci în unul din magazinele sale din Paris. Aici, în data de 9 noiembrie, vizitatorii vor putea face poze şi, în acelaşi timp, să rupă bucăţi din peretele de ciocolată, pentru a marca căderea Zidului Berlinului.



"Am încercat să transmit un mesaj de unitate, deşi în ultimul timp am devenit tot mai individualişti. Personal mă simt european şi nu ar trebui să avem frontiere. Pentru mine e acelaşi lucru să mă aflu în Franţa, Germania sau Anglia", a spus ciocolatierul din Franţa, Patrick Roger.



O altă operă de artă, creată pentru a marca a 30-a aniversare a prăbuşirii zidului Berlinului, aparţine unui american. Acesta a întins în faţa porţii Brandenburg o pânză de pescuit cu 100 de mii de panglici multicolore. Pe multe dintre ele erau scrise mesaje de dragoste şi de pace.



"Vin dintr-o ţară unde se construiesc ziduri şi mi se pare profund jenant, umilitor să vin într-un oraş care s-a transformat încă de la ridicarea acestei structuri. Trecutul rămâne în trecut, dar acest oraş este într-adevăr unul special. Aici se iau decizii importante despre ce trebuie să facem, cum să fim diferiţi", a spus Patrick Roger.



Luna noiembrie răvăşeşte memorii importante pentru germani. Maica Brigitte, în vârstă de 77 de ani, îşi aminteşte cu durere despre perioada când soldaţii patrulau în zonă şi aveau ordin să-i împuşte pe cei care încercau să treacă de la Est spre Vest sau invers.

"Copii din Vest nu puteau să vină la înmormântările rudelor sau atunci când cineva din familie se îmbolnăvea grav. Conexiunile dintre oameni au fost întrerupte ani la rând".



Zidul Berlinului a fost construit începând cu 13 august 1961, pe o porţiune de 45 de kilometri, pentru a împiedica migraţia oamenilor în zona de Vest, care era mult mai prosperă. În decurs de două decenii, structura s-a extins pe o lungime de 155 de kilometri. Mai mult, bariera de sârma ghimpată a fost înlocuită cu un zid de beton, dublat apoi cu altul, iar casele din interior au fost distruse şi oamenii mutaţi. În jurul lui, nisipul era greblat cu mare grijă, astfel încât să fie observate urmele celor care încearcă să îl treacă.

În data de 9 noiembrie 1989, un demnitar comunist a anunţat accidental, la o conferinţă de presă, că cei din Vest pot merge liber în Est. Jurnaliştii au fost prompţi, iar vestea s-a răspândit rapid, astfel că unificarea germanilor s-a produs în scurt timp.