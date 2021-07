29 DE ANI DE LA CANONIZARE: Sute de enoriaşi au venit la slujba în aer liber

Sute de enoriaşi s-au adunat joi pentru a marca 29 de ani de la canonizarea Sfântului Ştefan cel Mare. Slujba religioasă a avut loc la Mănăstirea Marta şi Maria din raionul Căuşeni şi a fost condusă de un sobor format din peste zece preoţi de la mai multe biserici din ţară. Aceştia au fost acompaniaţi de un cor venit special de la Mănăstirea Putna, acolo unde este înmormântat Ştefan cel Mare. La eveniment au venit enoriași din mai multe raioane.



Oamenii spun că s-au rugat pentru linişte sufletească şi pace în ţară. Unii dintre ei s-au împărtăşit şi au luat agheasmă.



"Ne-am rugat pentru un popor conştiincios, pentru că întâi de toate, Ştefan cel Mare a fost un domnitor şi după aceea sfânt. Să ajungă la inima poporului că trebuie să fim patrioţi."



"E o sărbătoare mare şi semnificativă pentru ţara noastră Moldova. Ne-am rugat pentru ţară, familie, copii. "



" Am venit să comemorăm cinstea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, să ne aducem aminte de faptele lui, să nu uităm de acest conducător mare al poporului nostru. "



La slujbă a fost prezentă și conducerea Mitropoliei Moldovei, care an de an organizează acest eveniment religios.





VADIM CHEIBAŞ, secretarul general al Mitropoliei Moldovei:"Semnificaţia sărbătorii este de anvergură şi importanţă naţională, pentru că Ştefan cel Mare este voievodul nostru şi cel care a format statalitatea, a stat strajă la hotare."



IOAN MOŞNEGUŢU, episcop de Soroca:"Noi suntem astăzi aici pentru a mărturisi pe Hristos şi pentru a aduce laudă credinciosului voievod, aşa cum spune şi cartea sfântă, celor drepţi li se cuvine laudă."



După slujbă, oamenii au asistat la un concert oferit de elevele Liceului cu profil de arte de pe teritoriul Mănăstirii Marta şi Maria.





Domnitorul Ștefan cel Mare s-a aflat pe tronul Moldovei timp de 47 de ani. În toţi aceşti ani, el a purtat 47 de lupte dintre care a pierdut doar cinci. După fiecare victorie, marele voievod a înălţat câte o biserică. Ştefan cel Mare şi Sfânt îşi doarme somnul de veci la Mănăstirea Putna din Judeţul Suceava, România.