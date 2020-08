29 de ani de independență! Oficialii au depus flori la Complexul memorial Eternitate, dar și la monumentul lui Ștefan cel Mare din Capitală (VIDEO)

Ziua Independenţei a început cu tradiţionalele depuneri de flori la monumentul "Maica Îndurerată". Premierul Ion Chicu a mers împreună cu Zinaida Greceanîi şi cu preşedintele Igor Dodon la memorialul "Eternitate". Ulterior, oficialii au mers şi la monumentul lui Ștefan cel Mare, tot acolo au onorat imnul de stat.

Șeful statului a făcut declaraţii pentru presă.

"Eu cred că în aceşti ani noi am avut diferite perioade, diferite provocări am avut şi rezultate, am avut şi perioade mai dificile. Dar în pofida la toate greutăţile Republica Moldova şi-a păstrat statalitatea. Avem un stat independent şi trebuie să păstrăm suveranitatea, trebuie să păstrăm statalitatea şi să o transmitem urmaşilor noştri.", a declarat şeful statului, Igor Dodon.

Tot astăzi la Palatul Național ”Nicolae Sulac” va avea loc o ceremonie festivă, care va fi transmisă online.

Tot acolo prim-ministrul Ion Chicu va ţine un discurs de felicitare pentru moldoveni. De asemenea, premierul va decerna şi Premiile Naționale laureaților din acest an.