28 de antreprenori din ţară au primit granturi nerambursabil

28 de antreprenori din ţară au primit granturi nerambursabile pentru a-şi dezvolta afacerile ori pentru a-şi transforma ideile în business. Banii au fost oferiţi prin programul "PARE 1+1" implimentat de ODIMM şi a fost destinat migranţilor reveniţi acasă sau rudelor acestora. Fiecare beneficiar a putut primi până la 250 de mii de lei. Oamenii spun că aceşti bani le sunt de mare folos şi abia aşteaptă o nouă etapă pentru a putea aplica din nou la acest program.



80 la sută dintre solicitanţi activează în agricultură. Printre aceştia este şi Nina Saculţan din satul Logăneşti raionul Hânceşti care a muncit 12 ani în Portugalia. Femeia a deschis, în 2017, o gospodărie agricolă.

Are o plantaţie de viţă de vie, însă recent a sădit nuci pe o suprafaţă de cinci hectare. Antreprenoarea a aplicat la programul "PARE 1+1" pentru a putea achiziţiona utilaje şi echipamente agricole necesare.



"Este vorba de 240 de mii de lei. Dacă nu am aceste agrigate pentru mine este foarte greu de a lucra. Un stropitor în primul rând. Discuri, o freză, o remorcă pentru tractor şi un cultivator. Suma asta care o voi primi, pentru tot ce vreau eu acum e suficient", a spus antreprenoarea din Logăneşti, Nina Saculţan.



Iar Lilian Cuceban din Ialoveni va cumpăra din banii primiţi, foişoare pentru zona de agrement pe care o va deschide în curând pe malul iazului de la Dănceni.



"Acolo vor fi foişoare, o baie mare, deja am făcut-o. Pentru copii de a se juca, a se distra. O piscină vreau să fac. Mai mult de jumătate deja e făcut, am nevoie de un mic ajutor de la stat. Cinci foişoare şi pentru copii. Pentru joacă, chestii din astea", a spus antreprenorul din Ialoveni, Lilian Cuceban.



Antreprenorii care sunt la început de cale pot beneficia gratis şi de consiliere în afacere.



"Migranţii cu venit cu proiecte investiţionale mai ambiţioase. Monitorizare post-finanţare, încă doi ani de zile ne propunem să fim alături de aceşti antreprenori pentru a-i ghida şi a-i ajuta. Avem echipele mobile care se deplasează în teritoriu şi verifică cum stau lucrurile chiar la faţa locului", a spus directorul interimar ODIMM, Petru Gurgurov.



Pentru Programul "PARE 1+1" au fost alocate din bugetul de stat circa 40 milioane de lei în acest an. Adiţional sunt planificate alte 15 milioane de lei, în caz de necesitate, din contul Programului "Suport pentru întreprinderile mici şi mijlocii din zonele rurale" finanţat de UE.