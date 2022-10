2700 de familii din Hîncești au beneficiat de colete cu produse alimentare: Campania „Susţinem pentru că ne pasă" a fost iniţiată de ASISS

În vremuri de criză, campaniile sociale sunt ca o mană cerească pentru familiile cu venituri mici. Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Sociale și Sportului a oferit 100 de colete cu produse alimentare în 27 de localități în cadrul campaniei ”Susținem pentru că ne pasă”.

Printre beneficiari au fost persoane în etate cu necesităţi speciale, familii numeroase şi chiar refugiaţi din Ucraina. În total, 2700 de familii au beneficiat de astfel de ajutoare. Războiul a adus-o acasă pe Irina Lavadco. La mijlocul lunii martie, ea şi soţul ei de origine ucraineană şi-au găsit refugiul în casa părintească a femeii. Până să înceapă ofensiva în ţara vecină, cuplul a dus o viaţă liniştită în satul Barîșivka din regiunea Kiev, Ucraina.



„A fost o explozie practic în curtea noastră din Ucraina. Geamurile de la balcon s-au spart, ușa de la balcon a zburat. Soția a avut o criză de nervi și am luat un tren de evacuare până la Cernăuți, iar de acolo, cu autocarul, la ora 04:00, în 14 martie, am ajuns la Chișinău și apoi am venit aici”.



În Moldova, se întreţin doar din pensia bărbatului, dar şi din ajutoarele pe care le primesc. Aşa că darul din partea Asociației pentru Susținerea Inițiativelor Sociale și Sportului a fost o mare bucurie.



„- Vom face mămăligă? Paste, fulgi pentru terci, biscuiţi la ceai”.



Un colet cu produse alimentare a primit și Vladimir Gauga din comuna Tănătarii Noi, raionul Căușeni. Pensionarul de 70 de ani, electrician de meserie, s-a electrocutat în timpul orelor de muncă. Sechelele acelui accident i-au marcat viaţa. Acum are probleme locomotorii şi pe lângă toate, mai locuieşte şi singur.



„E un ajutor foarte mare și vă mulțumesc pentru asta. E greu, la bătrânețe tare greu. Mă doare piciorul, mâna. Ce pot mai fac, de șezut nu putem ședea”.



„Suntem în casă cu o fiică cu trei copii și doi nepoți de la o fiică decedată. Eu îi îngrijesc, dar nu-mi ajunge pensia de 2000 de lei și ei primesc câte 800 de lei”.



Satele care se bucură de astfel de donații au fost selectate aleatoriu, prin intermediul un soft certificat. Reprezentanții primăriilor sunt responsabili de distribuirea cutiilor.



„Sunt recunoscătoare că multe instituţii, multe organizaţii au grijă şi de persoanele social-vulnerabile din teritoriu, atât pensionarii, cât şi familiile cu mulţi copii, persoanele care au grad de invaliditate şi sunt cel mai acut afectaţi de sărăcie”, a spus Tatiana Buruiană, primar al comunei Mereșeni, raionul Hâncești



Campania are costuri de 3 milioane de lei şi va dura jumătate de an, timp în care peste 25 000 de familii vor beneficia de ajutor.