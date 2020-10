27 de copii din ţară cu diferite afecțiuni ale inimii vor fi operați gratuit în cadrul unui program special "Inimici"

"Medicii ne dau o prognoză pozitivă și spun că după ce vor face o sutură va fi bine. Sperăm la un scenariu bun.", a spus mama unui pacient cu probleme la inimă, Ludmila Saba.Datorită medicului de familie, Ludmila Saba s-a înscris la programul "Inimici". Anul, în cadrul proiectului medicii din clinicile private le fac copiilor intervenţii chirurgicale minim invazive la inimă. În acest an, la operaţii participă şi un doctor din Suedia."Prin tratamentul acesta foarte mulţi pacienţi, peste 200, din câte ştiu eu au putut beneficia de o cale simplă de tratament fără a avea nevoie de chirurgie clasică.", a menționat medicul cardiolog, Petru Liuba.În timpul operațiilor, sub anestezie generală, micilor pacienți li se face o incizie mică în regiunea șoldului cu un diametru de 2 cm. Prin ea se introduce un cateter special cu o cameră mică, datorită căreia medicii reuşesc să înlăture defectele congenitale repede, calitativ și fără complicații."E ceva deosebit sa salvezi o viata. Dumnezeu face acest lucru, dar face prim oameni.", a spus medicul cardiolog, Petru Liuba.Autorul campaniei este cardiologul Ion Popovici. Timp de cinci ani consecutiv, doctorul, împreună cu colegii și specialiștii din alte țări, efectuează operații gratuite la clinica fondată chiar de el. Toate cheltuielile sunt acoperite de CNAM."Costul operațiilor variază de la câteva mii până la câteva zeci de mii de euro. Este minunat că în prezent noi am obținut ca aceste operații să fie acoperite de CNAM.", a spus chirurgul cardiolog, Ion Popovici.Potrivit datelor Ministerului Sănătății, anual, peste 400 de copii care vin pe lume au probleme cardiace. Medicii le recomandă insistent părinților să meargă cu regularitate la cardiolog pentru a depista patologia cât mai devreme.