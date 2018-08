27 de ani de independenţă: depunere de flori, parada portului popular, concert, totul într-o atmosferă tensionată

Republica Moldova îşi serbează astăzi ziua de naştere. Se împlinesc 27 de ani de la simbolicul şi importantul eveniment din 27 august 1991, când ţara noastră şi-a declarat independenţa. Sărbătoarea a început cu tradiționalele depuneri de flori, mai întâi la monumentul "Maica Îndurerată" de la Complexul memorial Eternitate din Capitală.



Ulterior, oficialii au mers şi la monumentul lui Ștefan cel Mare, tot acolo au onorat imnul de stat.



Programul de sărbătoare a continuat cu Parada Portului Popular, la care au participat peste 50 de colective folclorice.



În costume inedite au venit şi membrele ansamblului Firicel de busuioc din satul Popeştii de Jos, raionul Drochia.



"Catrinţa împreună cu fusta,care este la margine cu drapela aceasta şi ia, care este formată din râurile şi numaidecât să fie încoronată pe mânecă şi în faţa iei", a spus Silvia Jaman, conducătorul ansamblului Firicel de busuioc.



Multe priviri au atras şi portul artiştilor veniţi din oraşul Comrat.



"Este costumul popular găgăuz format din rochie, batistă şi şorţ", a afirmat Erica Opsapun, ansamblul folcloric Cadânja.



Cei 27 de ani de independenţă a Moldovei au fost marcaţi, însă, într-o atmosferă tensionată. În timp ce sute de oameni participau la parada portului popular, mai mulţi manifestanţi adunaţi astăzi în centrul oraşului de câteva partide politice, i-au huiduit şi insultat.

Acest lucru i-a nemulţumit pe unii oameni care au venit la sărbătoare.



"Este o zi naţională pentru tot poporul, nu doar pentru noi. Şi eu nu ştiu de ce se întâmplă lucrurile acestea aşa", a spus Mihai Popovici, ansamblul Vatra.



"Nu am văzut niciodată aşa împotrivire, aşa ură. Dorim să se liniştească", a spus Veronica Curmei, ansamblul Vatra.

"Am venit să mă închin lui Ştefan cel Mare, am adus flori şi am umblat prin jurul Parlamentului, asta nu e frumos. Acolo sunt nişte copii tineri, care sunt în stare alcoolică sau drogaţi şi ţipă. Îi plătesc să facă gălăgie. Sute de probleme le fac protestatarii, alde Năstase şi Maia Sandu."



"Nu se face aşa, să facă proteste, dar nu astăzi. I-au încurcat să facă în Piaţa Mariii Adunări Naţionale, ca oamenii. Am venit să mă uit, dar nu prea, am înconjurat jumătate de oraş până am ajuns."



"Sărbătoarea trebuie să fie sărbătoare, protestele - civilizate. Astăzi trebuie să fie portul popular, sărbătoare, veselie. Aşa înţeleg eu."



Progamul sărbătorii a continuat la Palatul Național Nicolae Sulac, cu un concert dedicat Zilei Independenței. Pe scenă au urcat artişti de la noi, dar şi din România.