26 DE ANI FĂRĂ INIMILE GEMENE. Doina și Ion Aldea-Teodorovici au fost astăzi comemorați

foto: publika.md

S-au împlinit 26 de ani de când Ion şi Doina Aldea-Teodorovici nu mai sunt cu noi. Cele două inimi gemene, care au stat la începutul independenţei Republicii Moldova, au fost comemorate astăzi printr-un şir de evenimente în Capitală.



Dis-de-dimineaţă, prieteni, rude, dar şi melomani au venit la mormântul lor. Au depus flori şi au ţinut un moment de reculegere pe muzica soţilor Teodorovici, care a răsunat în boxe.



"Am venit astăzi împreună cu fetiţele mele pentru a comemora amintirea Doinei şi a lui Ion Aldea-Teodorovici, în contextul în care mai ales în aceşti anie ste nevoie de repere în societate. Iar ei doi sunt adevărate valori în societate", a spus un bărbat.



"Ţin foarte mult la ceea ce au creat şi au dorit să transmită întregului neam, de aceea şi am venit astăzi aici", a spus o femeie.



Muzica Doinei şi a lui Ion a răsunat şi în troleibuzele din Chişinău.



"Foarte mult mi-a plăcut ideea asta. Chiar şi dimineaţă când mergeam în transport am auzit că cântă, mi se pare o idee foarte bună", a spus o femeie.



"Ştiu că au fost nişte cântăreţi foarte iubiţi de popor şi că, la rândul lor, îşi iubeau ţara. Mi se pare frumos că astăzi răsună cântece lor, este un semn de respect", a adăugat o altă femeie.



"Au fost nişte patrioţi pentru popor, pentru limbă", a menţionat o femeie.



Doina şi Ion Aldea -Teodorovici au murit în noaptea de 29 spre 30 octombrie în anul 1992, după ce maşina în care se aflau s-a izbit violent de un copac. Soţii au fost primii care în anii 90 au avut curajul să cânte despre limba română şi despre Eminescu.