2.500 de cazuri de violență domestică, înregistrate în Moldova, anul trecut

"Este perioada în care victima, soții și copii au stat în casă. Tensiunea a crescut. Psihologic era foarte greu. Avem libertate de mișcare foarte mică, noi nu putem să ieșim afară, noi stăteam în casa. Chiar dacă se întâmpla o situație de violență, victima era permanent in vizorul agresorului", a declarat Liliana Istrate-Burciu, manager Telefonul de Încredere.O femei din nordul Moldovei, care ne-a solicitat să nu-i divulgăm numele, ne-a povestiti că a avut un soț extrem de violent. Însă experiența negativă pe care a trăit-o a făcut-o să vrea să le ajute pe victime."O femeie care trece prin violență nici de cum nu poate reuși singură. Nu găsește puteri, nu găsește forțe. Eu am reușit să pun capăt violenței și pot să ajut acum altei femei ca și ele la rândul lor să poată ieși din acest cerc vicios", a povestit victima.Psihologii susțin că unele femei refuză să vorbească despre problema lor pe motiv că se tem că vor fi blamate."Cred că femeile au nevoie să știe că oriunde s-ar adresa, vor fi acceptate, nu vor fi blamate, nu să li se spună ca da, se mai întâmplă certuri în familie, împăcați-vă. Atunci când o femeie o sa știe că nu o sa fie asa stigmatizată, o sa aibă mai mare siguranță să apeleze la autorități", a menționat psihologul.Oamenii legii îndeamnă victimele să dea dovadă de curaj și să semnaleze cazurile de violență. Un rol important îl au și apropiații care trebuie să fie vigilenți."Acea persoana care cunoaște sau a aflat acesta situatii, dacă ne apelează, noi înregistrăm cazul. In privința agresorului se aplică acele măsuri de protecție prin ordin de restricție de urgență", a spus Dorel Nistor, șef de secție INSP.Dacă sunteți victima violenței în familie sau cunoașteți pe cineva care este abuzat puteți apela la numărul de încredere din cadrul centrului La Strada - 0-8008-8008.