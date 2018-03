25 de cocostârci s-au adăpostit în oraşul Nisporeni. Păsările sunt hrănite cu peşti de autorităţile locale

FOTO: publika.md

Situaţie mai puţin obişnuită în oraşul Nisporeni. Deşi iarna nu vrea să plece, un cârd de cocostârci au venit să vestească primăvara. În jur de 25 de păsări s-au adăpostit la un poligon de gunoi din localitate. Din cauza ninsorilor, cocostârcii nu au ce mânca, aşa că sunt hrăniţi cu peşti.



"Pe acest timp nefavorabil am hotărât să ajutăm, să donăm nişte peşte, să-i hrănim, să-i scoatem din această situaţie critică", a spus agentul economic, Anatol Cociu.



Muncitorii de la poligonul de gunoi au observat că păsările s-au cuibărit acolo acum câteva zile.



"La început erau flămânzi, se băgau tocmai la tractor, sub tractor. Pe urmă s-au săturat, stau la o parte, nu mai caută mâncare."



"Când am aruncat ochii spre cer, am zărit vreo 60 de barze, se roteau împrejurul poligonului. Deodată vreo 15 barze au aterizat, era şi o barză neagră, foarte frumoasă, mare.”



"Gunoiul este presat, el emană căldură, eu se duc să aşează, nu se duc unde-i omât. "



Potrivit primarului din Nisporeni, cocostârcii sunt în afara oricărui pericol.



"Am dat indicaţie ca să se uite după ei reprezentanţii, specialiştii noştri să se uite după ei ca să nu îngheţe vreo unul sau ca să nu fie căzut jos, să fie preluat, suntem pregătiţi pentru orice situaţie", a spus primarul oraşului Nisporeni, Grigorii Robu.