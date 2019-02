25 de autobuze noi, care urmează să circule pe străzile Capitalei, expuse în centrul oraşului

25 dintre cele 31 de autobuze noi, care urmează să circule pe străzile Capitalei pot fi văzute în Piaţa Marii Adunări Naţionale.

Antreprenorul care a câştigat licitaţia a decis să facă o expoziţie a autovehiculelor până când aceste vor porni la drum.



Frigul sau canicula nu vor mai da bătăi de cap călătorilor. Noile autobuze sunt dotate cu aparate de aer condiţionat. Locuitorii Capitalei spun că abia aşteaptă să circule cu noile autovehicule.



"Au aparate de aer condiţionat, iar acest lucru înseamnă că vara nu ne vom topi de căldură, iar iarna va fi cald. Este foarte bine că au adus autobuze noi."



"Sunt frumoase, ceva EURO 6, ceva comfortabil pentru Chişinău."



"Am ieşit la plimbare şi când le-am văzut mi-au dat lacrimile. Mulţumim că fac lucruri bune pentru locuitorii Capitalei."



De asemenea, autovehiculele sunt adaptate pentru persoanele cu nevoi speciale.



"Am zărit din start siglele care indică că au acces şi persoanele cu handicap. Am o părere foarte bună, e bine să fim o societate mai incluzivă. Să ne gândim şi la cei care au nevoi speciale. E bine că s-a ţinut cont şi de acest aspect."



"Super. Cum se arată pe la televizoare, se arată că şede unul cu caleasca şi nu se opreşte autobuzul."



Deocamdată, nu a fost stabilit când vor fi scoase autobuzele pe linie şi nici ce curse vor opera. Autorităţile urmează să analizeze petițiile oamenilor pentru a vedea unde este cea mai mare necesitate de transport.

Pentru înnoirea parcului urban de autobuze, din bugetul primăriei au fost alocate 81 de milioane de lei. Precedenta achiziţie a fost acum 13 ani, când au fost cumpărat 20 de autobuze.

Fiecare vehicul din parcul urban are peste un milion de kilometri la bord, iar pentru reparaţii, anual, sunt cheltuite peste 15 milioane de lei în total.