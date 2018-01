25 DE ANI DEDICAȚI PRIMĂRIEI. Cine este cel mai longeviv primar de la noi din țară

Mai bine de o treime din viaţă şi-a dedicat-o primăriei şi problemelor localnicilor. Daniel Ţonu stă la cârma comunei Zâmbreni din raionul Ialoveni de 25 de ani şi, pe drept, poate fi considerat cel mai longeviv primar din Moldova.

La cei 65 de ani, care i-a împlinit miercuri, alesul se poate mândri cu o listă imensă de realizări, cea mai mare fiind asfaltarea principalelor drumuri de acces din sat.



"Am fost printre prima localitate care peste 50 de procente am reparat şi am asfaltat aproape toate drumurile din localitate. cu puterile proprii am reparat apeductul. Am fost primul sat care din raion care ne-am gazificat", a spus primarul comunei Zîmbreni, Daniel Țonu.



Daniel Ţonu spune că primăria i-a devenit ca a doua casă, iar, uneori, se află mai mult timp lângă colegii de lucru, decât lângă familie.



"În afară de unele deplasări nu am lipsit de la lucru niciodată. Nu am lipsit de la lucru că mi-a fost rău, că a fost aseară o beţie sau că am fost la vreo cumătrie", a spus primarul comunei Zîmbreni, Daniel Țonu.



Totuşi, primarul recunoaşte că fără susţinerea şi răbdarea soţiei sale poate nu le-ar fi reuşit pe toate .



"Am patru copii, doi băieţi şi două fete, am cinci nepoţi şi soţia şi azi mă critică, că numai ea a avut grijă de băieţi, că eu nici nu ştiam când se scoală, când merg la şcoală", a spus primarul comunei Zîmbreni, Daniel Țonu.



Localnicii sunt mândri că Zâmbreni este de ani buni un exemplu de dezvoltare pentru satele din regiune.



"Totul s-a schimbat spre bine de când domnul primar este primar la noi în sat. El şi apă ne-a tras şi a telefonizat tot satul, drumurile le-a făcut"



"La început a prins a lucra foarte cointeresat pentru sat. El se ţinea de lucru zi şi noapte, atunci s-au construit toate drumurile în satul Zîmbreni"



"Este un om cu literă mare, de când se află la acest post aspectul satului s-a schimbat din rădăcină. Dacă umbram înainte prin glod până la genunchi, acum ieşi din casă în pantofi"



Să îl felicite pe primar au venit şi colegii de breaslă, dar şi de partid.



"Este un om creativ, este un om activ, este un om nu simplu pentru parteneri, pentru partidele politice şi pentru guvernare. El are grijă de oameni, el are grijă de sat şi este un lucru extraordinar de bun", a spus vicepreşedintele fracţiunii PDM, Dumitru Diacov.



"Este un exemplu pentru mulţi primari, nu doar din raionul Ialoveni, dar şi din întreaga republică, pentru că sincer să fiu nu mi-aş închipui o altă profesie pentru dumnealui. Este dedicat total, vreţi la 6 să veniţi la primărie el este aici", a spus Președintele raionului Ialoveni, Anatolie Dimitriu.



Primul scrutinul local la care a participat primarul Daniel Ţonu a fost câştigat cu votul a 80 la sută dintre localnici.