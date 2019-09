25 DE ANI ALĂTURI DE "FRIENDS": Serialul va fi rulat în peste o mie de cinematografe

foto simbol

Celebrul serial „Friends” sărbătorește cea de-a 25-a aniversare. În mai bine de o mie de cinematografe din Statele Unite în următoarele zile vor rula 12 episoade din producţia care a scris istorie şi a legat generaţii. Zilele trecute şi câţiva dintre actorii principali au postat pe instagram o poză din serial pentru a marca această dată.



Înainte de a rămâne la titlul "Friends", producătorii au luat în considerare şi alte nume pentru show: "Friends Like Us", "Six of One", "Across the Hall", "Once Upon a Time in the West Village" şi "Insomnia Cafe".



Tunsoarea lui Rachel a devenit atât de celebră încât multe femei se coafau precum personajul lor preferat, însă actriţa Jennifer Aniston a dezvăluit că a urât tunsoarea respectivă.



În primul sezon al serialului, actorii câştigau peste 22 de mii de dolari pe episod. În ultimul sezon, onorariul fiecăruia ajunsese la 1 milion. Serialul "Friends" a fost difuzat de postul NBC timp de 10 sezoane, între 22 septembrie 1994 şi 6 mai 2004.