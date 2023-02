24 februarie - UN AN DE RĂZBOI ÎN UCRAINA

Într-o postare pe Twitter, președințele Volodimir Zelenski spune că în urmă cu un an, Ucraina a ales să lupte împotriva Rusiei și să nu capituleze, scrie Digi24.

„Pe 24 februarie, milioane dintre noi am făcut o alegere. Nu un steag alb, ci un steag albastru și galben. Nu fugind, ci înfruntând. Înfruntând inamicul. Rezistență și luptă”, a scris președintele ucrainean.



„A fost un an de durere, credință și unitate. Și acesta este un an al invincibilității noastre. Știm că acesta va fi anul victoriei noastre!”, conchide Zelenski.

Premierul de la Kiev: Ucraina are nevoie de mai mult ajutor

După o contracție de 30% a economiei sale în 2022, Ucraina va avea nevoie de 38 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului pentru a-și acoperi doar deficitul bugetar, relatează Reuters. „Avem nevoie de aceste fonduri pentru costuri critice: finanțarea salariilor și a pensiilor, educație și medicină”, a declarat prim-ministrul Denys Shmyhal la o reuniune recentă a guvernului.

„Pentru stabilitatea economică și o luptă de succes împotriva inamicului, Ucraina are nevoie de mai mult ajutor”. În plus, Kievul va avea nevoie de 17 miliarde de dolari în acest an pentru reparații urgente de energie și deminare, precum și pentru reconstruirea unora dintre infrastructurile sale critice.

Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, a intensificat apelurile pentru un sprijin financiar sporit Ucrainei, în timp ce Statele Unite pregătesc un ajutor economic suplimentar de 10 miliarde de dolari. Kievul nu a identificat încă sursele de finanțare pentru a acoperi aceste costuri suplimentare și face presiuni pentru un program de împrumut de mai multe miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional.

Prim-ministrul Denys Shmyhal a spus că speră să ajungă de acord cu un program multianual de 15 miliarde de dolari. Șefa FMI, Kristalina Georgieva, a declarat marți că împrumuturile Ucrainei ar putea fi „considerabile”.