2020, întâmpinat cu mare fast la Orhei. Oamenii au avut parte de un concert de zile mari

Anul 2020 a fost întâmpinat cu mare fast şi la Orhei. Oamenii au avut parte de un concert de zile mari, cu interpreţi autohtoni, dar şi din România, focuri de artificii, bucate tradiţionale şi daruri gratuite pentru copii. Deşi afară este Cod Galben de vânt, asta nu i-a oprit pe orheieni să se distreze şi să întâmpine noul an în centrul oraşului. Surpriza sărbătorii a fost interpreta din România, Alexandra Stan, cunoscută pentru mai multe hituri.



Programul festiv la Orhei a început de dimineaţă şi a durat până după miezul nopţii. Oamenii au avut parte de zeci de surprize, dar şi de un concert pe cinste. Atmosfera a fost încinsă şi de către interpreta de muzică uşoară Lia Taburcean, dar şi de băieţii din trupa "Akord".

Oamenii au dansat toată seara.

Şi cei mici au avut parte de surprize. Toţi copiii care s-au aflat în noaptea dintre ani în Piaţa "Vasile Lupu" din centrul oraşului Orhei au primit în dar dulciuri. Aproape de miezul nopţii, orheienii au ascultat mesajul de felicitare al liderului artidului "Şor", Ilan Şor, transmis pe un monitor instalat pe scenă, întrucât acesta este plecat de mai mult timp din ţară.



"Dragi prieteni, noi vom fi cei care vom ridica din genunchi ţara noastră, eu vă dau cuvântul meu de bărbat, că voi face o Moldovă puternică şi bogată. Vă urez în noul an să aveţi sănătate, bucurie, noroc şi succes. Fiecare dintre noi e copil în suflet şi are nişte dorinţe. Fie ca ele să se îndeplinească!", a spus preşedintele partidului politic "ŞOR", Ilan Șor.



Şi primarul oraşului Orhei le-a urat oamenilor un an prosper.



"Din inima Republicii Moldova, din municipiul Orhei încep toate acele proiecte frumoase, care aduc bunăstarea oamenilor. Atât timp cât vom fi uniţi, vom reuşi multe! La mulţi ani!, a spus primarul oraşului Orhei, Pavel Verejanu.



La miezul nopţii, orheienii au putut admira un spectacol cu focuri de artificii.



Atmosferă încinsă a fost şi în oraşul Taraclia, acolo unde, în premieră, a fost organizat un târg cu ocazia sărbătorilor de iarnă cu suportul lui Ilan Şor, iar cerul a fost luminat de un spectaculos foc de artificii.



Primarului oraşului Taraclia a venit cu un mesaj de felicitare pentru oameni şi şi-a exprimat speranţa că 2020 va fi un an şi mai bun pentru această localitate.



"Mă simt mândru că pot contribui la dezvoltarea oraşului Taraclia, în calitate de primar. Vreau să le urez locuitorilor noştri să avem un oraş mai luminos şi mai curat. Transport curat şi comod. Fie ca 2020 să fie un an fericit!", a spus primarul oraşului Taraclia , Veaceslav Lupov.



Şi locuitorii de la Bălţi au întâmpinat noul an cu bucurie. Aceştia au avut parte de un concert de zile mari.

Pe scena din scuarul Teatrului Naţional "Vasile Alecsandri" au urcat interpreţi precum Pasha Parfeni, Sasha Letty, precum şi formaţia "Noroc".