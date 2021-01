2020, cel mai reușit an din carierea lui Ion Nicolaescu! Atacantul a marcat 14 goluri în toate competițiile la care a evoluat

2020 a fost cel mai reușit an din carierea fotbalistului Ion Nicolaescu! Atacantul a marcat 14 goluri în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai importanți jucători pentru echipele la care a evoluat.

Internaționalul moldovean a început anul la gruparea belarusă FC Vitebsk, la care a fost împrumutat de la Șahtior Soligorsk.

Nicolaescu a înscris 9 goluri în cele 18 partide ale Campionatului Belarusului, iar performanța sa nu a fost trecută cu vederea de alte cluburi. În luna septembrie jucătorul de 22 de ani a fost achiziționat de ocupanta locului trei din ultima ediție a campionatului slovac, DAC Dunajska Streda.

"Eu mereu am vrut să joc în Europa. Când am avut această ofertă de la DAC, nu am stat pe gânduri și am acceptat-o. Cred că am afăcut o alegere corectă. Noi luptăm pentru campionat, suntem la câteva puncte distanță de Slovan.", a spus fotbalistul, Ion Nicolaescu.

Nicolaescu a avut un debut fenomenal gruparea slovacă. În turul trei preliminar al Ligii Europei, jucătorul moldovean a înscris două goluri și a dat o pasă decisivă în meciul cu formația cehă Jablonec. În cele din urmă, DAC Dunajska Streda a obținut victoria cu 5-3 și s-a calificat în runda următoare a competiției.

"A fost o seară impecabilă pentru mine! Cu o zi înainte am semnat contractul, a doua zi am ieșit la meci, am marcat două goluri și am reușit să ne calificăm pentru prima dată mai departe de turul trei preliminar din Europa League. Am amintiri foarte și foarte plăcute.", a povestit fotbalistul, Ion Nicolaescu.

În septembrie fotbalistul a marcat golul său de debut pentru naționala de fotbal a Republicii Moldova, reușind să înscrie în partida cu echipa statului Kosovo din Liga Națiunilor.

"Evoluția pentru națională nu a fost atât de bună ca la nivel de club. Am luptat în fiecare meci, dar ceva nu ne-a ajuns. Sunt fericit că am marcat un gol pentru națională, dar asta nu este un lucru principal. Este important să obținem victorii.", a menţionat fotbalistul, Ion Nicolaescu.

Ion Nicolaescu a petrecut Crăciunul pe litoral, iar Revelionul l-a sărbătorit acasă, alături de familie.