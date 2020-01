2019, UN AN FĂRĂ ICE WINE: Temperaturile ridicate nu permit producerea acestui tip de vin

Temperaturile ridicate din această iarnă au efecte şi în domeniul vinificaţiei: din această cauză nu vom avea o producţie de ice wine din recolta anului trecut. Mai mult, specialiștii spun că viţa-de-vie suferă schimbări semnificative, deoarece umiditatea din sol e cu 45 la sută mai mică decât ar fi normal.



Vinăria pe care o administrează oenologul Arcadie Foșnea produce Ice Wine din 2005. El spune că metoda de producere e foarte complicată. Pentru vinul de gheață, strugurii trebuie să îngheţe pe butuc la minus șapte grade timp de cel puţin 3 zile.



"Cel mai des se produce din struguri cu o aciditate mai înaltă - struguri albi. În Europa cel mai popular este riesling-ul. Cam vreo 20- 25% dintr-un kilogram de struguri poți obține ice wine", a spus oenologul, Arcadie Foşnea.



Dacă până la sfârșitul iernii nu vor da înghețurile, şansele de a produce ice wine sunt egale cu zero. Nu e primul an când vinificatorii se confruntă cu o asemenea situaţie din cauza schimbărilor climatice.



"În mediu peste un an, peste doi poate fi produs Ice wine. În 2018 nu a fost. Nu am făcut pentru că clima nu a permis", a spus oenologul, Arcadie Foşnea.



Pentru strugurii rosii, însă, seceta e benefică: vinurile roşii sunt mai fructuoase, mai bogate în alcool şi cu un potenţial mult mai mare. Condiţiile climatice de anul trecut au fost oricum diferite de tot ce s-a înregistrat anterior.



"De regulă în republica Moldova în baza datelor multianuale, temperatura medie constituă 9 - 9,5 grade. În acest an, avem temperatura medie anuală în jur de 12,5 - 13, 5 grade. Aceasta aduce la vegetația în plantație se începe mai devreme, toate fazele viței - de- vie parcurg mai rapid. Maturarea strugurilor începe ai devreme, cu 10 - 15 zile", a spus expert în viticultură în cadrul ONVV, Vladimir Corobca.



Principalii producători mondiali de Ice Wine sunt Canada și Germania.

