2019 anul despărţirilor în lumea show-bizului. Cel mai șocant a fost divorțul interpretei britanice Adele

2019 a fost anul divorţurilor şi al despărţirilor în lumea show-bizului. Probabil cel mai șocant a fost divorțul interpretei britanice Adele.



Cântăreaţa, căsătorită în 2016, are un copil cu Simon Konecki. Adele a decis să divorţeze în luna septembrie. Ea a menţionat atunci că va rămâne prietenă apropiată cu fostul soţ.



În 2018, se părea că fata rea a Hollywoodului, interpreta și actrița Miley Cyrus, în sfârșit s-a liniștit și s-a așezat la casa sa cu Liam Hemsworth. Cei doi s-au despărțit după mai puțin de un an, după ce artista l-a înșelat... cu o altă femeie.



Unul dintre cei mai doriți actori de la Hollywood, Channing Tatum, părea că și-a găsit liniștea în brațele interpretei Jessie J după despărțirea dureroasă de fosta soție, însă n-a fost să fie. Cei doi au anunțat oficial că relația lor a luat sfârșit.



Aceeași soartă a avut-o un alt cuplu de staruri: Kylie Jenner și rapperul Travis Scott. Cei doi au anunțat că o vor crește împreună pe fetița lor Stormi, care are un an.



Nici sora lui Kylie, Khloe Kardashian, nu a avut noroc în dragoste. Aceasta s-a despărțit de baschetbalistul american Tristan Thompson după mai mulți ani de relație. Potrivit informațiilor apărute în presă, motivul ar fi fost infidelitatea sportivului.

