2019, an dificil pentru Neymar. În 2020, fotbalistul vrea să cucerească Copa America

Foto: marca.com

Anul 2019 a fost unul extrem de dificil pentru Neymar. Starul lui Paris Saint-Germain şi al echipei naţionale a Braziliei, care a suferit trei accidentări anul trecut, afirmă că problemele nu l-au făcut să renunţe la fotbal, ci l-au motivat să muncească şi mai mult.



"Deşi pare că a fost un an prost, a fost un an în care am învăţat multe şi am obţinut multă experienţă. Îmi voi reaminti doar de momentele pozitive şi sper că anul 2020 va fi mai bun", a menţionat fotbalistul.



În 2020, Neymar vrea să revină în forţă la reprezentativa Braziliei şi să cucerească Copa America, însă obiectivul principal rămâne câştigarea Ligii Campionilor cu Paris Saint-Germain.



"Cred că, în ceea ce priveşte echipa, jucătorii, anul 2019 a fost cel mai tare de când eu joc la PSG, aşa că avem şanse. Deşi PSG nu a cucerit niciodată trofeul Ligii Campionilor, vom lupta pentru acest trofeu", a precizat Neymar.



Neymar, considerat unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume, are şi el idolii săi, cu care ar dori să joace într-o echipă.



"Romario este unul dintre ei. Ronaldo Nazario, deşi am jucat cu el în meciul lui de adio, Zinedine Zidane şi Zlatan Ibrahimovic", a subliniat fotbalistul.



Anul trecut, Neymar a jucat 21 meciuri pentru PSG în toate competiţiile, marcând 16 goluri.

