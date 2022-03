200 de refugiaţi ucraineni şi-au găsit casă şi masă la Cărpineni, Hînceşti. Unii ucraineni au fost găzduiţi chiar de localnici

200 de refugiaţi ucraineni şi-au găsit şi casă, şi masă, în vreme de război, la Cărpineni, Hînceşti. O parte s-a cazat la centrul de plasament, alta la spitalul din localitate, iar cei mai mulţi la şcoala internat. Oxana Bakalov este din Odesa şi a fugit într-un suflet în Moldova, cu părinţii şi cei trei copii. Spune că nu vrea să plece mai departe, întrucât speră să se încheie războiul şi revină cât mai curând acasă.''Am ajuns la Chişinău, am trăit la Durleşti patru zile, iar duminică am găsit un spaţiu mai mare unde am putea să ne luăm cunoscuţii şi prietenii şi am venit aici, la Cărpineni.'', a declarat Olesea Bakalov, refugiată,Şcoala internat din Cărpineni are o capacitate de 400 de locuri. Aici sunt aşteptaţi refugiați din oraşul Odesa. Vor fi cel puţin 30 de oameni care vor primi camere separate, mobilate cu strictul necesar şi vor fi hrăniţi de trei ori pe zi.''Grupul care vine astăzi, am înţeles că sunt şi câteva mame cu aceşti copii, probabil sunt copii mai mici. Dacă mama are trei copii o să fie dată o cameră şi trei paturi.'', a declarat Tudor Ţenu, director, Şcoala internat din Cărpineni.Alţi ucraineni au fost găzduiţi chiar de localnici.''Am fost chiar ieri aici la un centru de plasament şi am dus ajutor. Am dus o microundă. Am dus pachete. E stare critică şi îs vecinii noştri.''''Am dus crupe. Le-am cumpărat.''Primarul localităţii, Ion Cărpineanu, susţine că toate locurile pentru refugiaţi au fost ocupate.''În prezent avem 206 refugiaţi dintre care 103 sunt copiii. Sunt plasaţi în trei instituţii publice şi 16 sunt plasaţi în familiile din Cărpineni. 120 de refugiaţi sunt plasaţi într-o tabără pentru copiii, 23 sunt plasaţi în centrul de plasament. Avem 51 de refugiaţi plasaţi la spitalul din localitate într-o secţie care este izolată.'', a declarat Ion Cărpineanu, primarul satului Cărpineni.Copiii de vârstă şcolară sau preşcolară pot frecventa şcoala sau grădiniţa din sat, susţine primarul.''Sunt circa 25 de cereri de la copiii cu vârstă preşcolară. O să încercăm să soliţionăm această problemă. Avem spaţiu în grădiniţă şi am putea deschide o gripă, însă ar fi o problemă cu limba de predare. Nu avem specialişti.'', a declarat Ion Cărpineanu, primarul satului Cărpineni.Reprezentaţii Ministerului Educaţiei promit ca, în câteva zile, să prezinte un regulament în baza căruia copiii refugiaţilor vor fi înscrişi la studii.