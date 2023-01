200 de invitaţi de seamă la petrecerea aniversară a lu Nicolae Botgros. Ce urări i-au fost transmise Lăutarului

O dată-n viaţă face 70 de ani. Maestrul Nicolae Botgros a dat o petrecere fastuoasă de ziua sa de naştere, la un restaurant select din Capitală. Nicolae Botgros a spus că nu a dorit să organizeze un concert aniversar, dar să sărbătorească alături de familie, prieteni şi colegi de breaslă. Aşa că a adunat în jur de 200 de invitaţi.

"De obicei toată lumea la zilele de naştere se odihneşte, eu toată viaţa mea la zilele mele de naştere am muncit. Am zis că la 70 de ani nu că nu vreau să muncesc, dar am vrut să petrec şi eu o zi să văd cum e să petreci în ziua de naştere, fiindcă totdeauna o făceam cu o zi înainte sau cu o zi mai târziu", ne-a mărturist Nicolae Botgros.

La cei 70 de ani, prim-dirijorul Orchestrei "Lăutarii" spune că are planuri mari.

"Sunt planuri de a înregistra, sunt planuri de festivaluri, avem festivaluri foarte multe în România, în Londra, la Paris anul acesta o să ajungem, înregistrări, spectacole la noi. Pe 1 martie deschiderea mărţişorului Nicolae Botgros 70 de ani", ne-a mai spus marele artist.

Artistul a adunat lângă el oameni de seamă. Invitaţii au depănat amintiri, care-i leagă de-o viaţă şi i-au urat lucruri fireşti.

”Ne leagă niște lucruri frumoase, pentru că suntem din același an. Peste câteva zile împlinesc și eu aceeaşi vârstă. Colaborăm în ultimii ani mai fructuos. Avem mai multe spectacole. Acum am început să imprimăm un CD care se numește ””Anii cei mai dragi” . Anii mei, pe care îi știm noi, de fapt", ne-a spus interpretul de muzică populară, Mihai Ciobanu.

”Mă bucur nespus de mult de ceea ce face Nicolae. Este un lăutar cu har dumnezeiesc. Avem instrumentiști, violoniști foarte și foarte buni, dar ne mândrim că îl avem pe Nicolae Botgros. Îi doresc succes și mai departe. Să bucure oamenii cu ceea ce i-a dat Dumnezeu. Dar Dumnezeu i-a dat ca el să dea la toată lumea. La mulți ani", i-a urat interpretul de muzică uşoară, Ion Suruceanu.

Au făcut sute de kilometri, din Bucureşti până la Chişinău şi mai mulţi artişti de peste Prut. Între aceştia s-a numărat şi Marcel Pavel.

"Avem legături de neam, în primul rând. Mi-a botezat fetiţa. De câte ori ajung pe pământul frate, moldovenesc, mă gândesc că trebuie să ajung, mai întâi la cumătrul meu. Pregătim un proiect interesant şi sperăm la sfârşitul acestui an să îl ducem la îndeplinire", a mărturisit artistul român.

Omagiatul a primit din partea Guvernului o diplomă de recunoştinţă şi o monedă aniversară.

"Îi doresc o viaţă lungă şi multă energie pozitivă care se simte de fiecare dată când primele sunete ale melodiiilor pe care le interpretează. Ne mândrim că suntem contemporanii domnului Botgros, ne mândrim că duce faima ţării noastre pe tot mapamondul", i-a transmis premierul Natalia Gavriliţa, prezentă şi ea la petrecere.

Printre cei 200 de invitaţi s-a numărat şi cel de-al doilea preşedinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi.

"La 70 el arată foarte bine, dar a trecut prin mari încercări. Încercări de sănătate, de familie şi eu mă bucur că el are capacitatea aceasta, tăria aceasta de a ieşi cu demnitate din situaţiile în care a nimerit. Cred că mulţi ani o să îl vedem pe scenă. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Spectatori o să aibă întotdeauna", i-a urat preşedintele Petru Lucinschi.

Fiul maestrului Nicolae Botgros, Corneliu Botgros spune că tatăl său este plin de energie şi are o listă lungă de obiective pentru acest an.

"I-am zis că noi vom fi mereu alături, orchestra Lăutarii, la toate proiectele pe care el le are în plan. Și vă asigur că sunt deosebite. Sper că în acest an să reușim să realizăm ce n-am realizat în pandemie. Îi doresc din suflet să fie sănătos, pentru că pentru vârsta lui arată ca la 50 de ani", i-a transmis Corneliu Botgros.

Nicolae Botgros s-a născut în data de 25 ianuarie 1953, în satul Badicul Moldovenesc, Cahul, într-o familie de lăutari. Prima orchestră dirijată de maestru a fost "Ciocîrlia" de la Edineț. În 1973 Nicolae Botgros se mută la Chișinău unde devine violonist în orchestra "Mugurel" a Filarmonicii Naţionale. Cinci animai târziu este numit conducător al Orchestrei "Lăutarii". Nicolae Botgros deţine titlul de Artist al Poporului şi Cavaler al Ordinului Republicii. În 2002, maestrul a fost declarat dirijorul celei mai bune orchestre de muzică populară din întreg arealul românesc.