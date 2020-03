200 de cetăţeni moldoveni au rămas blocați pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, după ce cursa charter a fost ANULATĂ

200 de cetăţeni moldoveni au rămas blocați pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, după ce cursa charter pentru care au plătit câte 300 de euro a fost anulată.

Angajații companiei care a vândut biletele sunt de negăsit la telefon. Despre acest lucru a anunțat liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, într-un live pe Facebook. Moldovenii spun că au rămas fără adăpost, deoarece au renunțat la chiriile pe care le aveau. Iar unii au parcurs chiar și 500 de kilometri pentru a ajunge la Paris.



Oamenii spun că au solicitat ajutorul Ambasada Moldovei în Franţa, dar fără succes.



”Eu am sunat la ambasada și acolo ni s-a spus că noi nu ne ocupăm cu transmiterea acasă a oamenilor din Paris, ne ocupăm doar cu oamenii care au pierdut documentele - Iată uitați-vă aici, Chișinău la 18:30, Air Moldova”.



”Ei trebuie să vă dea o permisiune nouă pentru astăzi. Asta se face în 10 minute. Nu trebuie pentru asta de scris un document. Nu avem probleme cu Parisul. În Moldova este nevoie de permisiunea Comisiei Situații Excepționale”, a spus lider Partidul Nostru, Renato Usatîi.



Am solicitat informații de la reprezentanții Ministerului de Externe despre moldovenii blocați la Paris, însă până la această oră nu am primit niciun răspuns. În același timp, alți 159 de moldoveni au fost aduși acasă din Israel. Zborul a fost organizat de Ministerul de Externe din țara noastră, cu acordul Comisiei pentru Situații Excepționale și suportul misiunii diplomatice de la Tel Aviv.

Este primul zbor charter, organizat pentru a repatria cetățenii țării noastre din Israel. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, la întocmirea listei cu pasageri, prioritate au avut familiile cu copii, studenții, persoanele aflate la tratament medical. După un control medical, toți cei 159 de moldoveni vor fi izolați la domicilii timp de 14 zile.

Ieri, un alt avion cu 180 de cetățeni ai țării noastre a sosit din Italia. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, pe parcursul acestei săptămâni au fost aprobate încă cinci curse charter, pentru a aduce moldoveni acasă din țările afectate de coronavirus. Astfel, mâine și joi urmează să aterizeze pe Aeroportul Internațional Chișinău două avioane cu moldoveni aduși din Paris. Vineri vor fi repatriați cetățeni ai țării noastre din Praga, sâmbătă va fi efectuată cursa Londra - Chișinău, iar duminică, un alt avion va aduce moldoveni din Verona.

Cât privește concetăţenii care au plecat în Europa în baza pașapoartelor biometrice și au depășit perioada de ședere legală, de 90 de zile, din cauza restricțiilor impuse în contextul virusului COVID-19, Ministerul nostru de Externe menționează că nu li se vor aplica penalități. De asemenea, pot solicita de la autoritățile țării în care se află permis de ședere temporară sau vize naționale de lungă durată.