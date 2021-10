20 de doctori și asistenți medicali moldoveni vor pleca în România pentru a-și ajuta colegii în lupta cu COVID-19

"Urmează să ajungă colegii din Moldova, să participe alături de colegii noştri din Iaşi la îngrijirea pacienţilor. Este nevoie mare şi chiar sunt bineveniţi ca să sprijine, ca să permită creşterea numărului paturilor la Leţcani", a menţionat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență din România.Potrivit șefului DSU, specialiștii moldoveni vor lucra cot la cot cu cadrele medicale militare și civile de la spitalul modular. Colegiul Medicilor din România urmează să emită documente temporare de practică medicală. Raed Arafat a menționat că propunerea de ajutor a venit din partea autorităților de la Chișinău."Am primit, prin Ministerul de Externe şi către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, oferta Republicii Moldova de a trimite cadre medicale", a declarat Raed Arafat.Am încercat să aflăm mai multe informaţii de la autorităţile din ţara noastră, dar nu am primit vreun răspuns. Ministrul Sănătăţii, Ala Nemerenco, avea telefonul deconectat, iar secretarul de stat, Svetlana Nicolaescu, nu ne-a răspuns la apeluri. L-am sunat şi pe consilierul ministrului Sănătăţii, Ştefan Botnar, dar acesta ne-a cerut să contactăm ofiţerul de presă al instituţiei. I-am amintit lui Botnar că Ministerul Sănătăţii nu are un ofiţer de presă, iar din această cauză comunicarea cu această instituţie este complicată în ultima perioadă, fiindu-ne tot mai greu să obţinem informaţii de interes public. Într-un final, acesta ne-a cerut să expediem o solicitare oficială, la care nu am primit, deocamdată, un răspuns. Am încercat să obţinem detalii şi de la Ministerul de Externe. Purtătorul de cuvânt al instituţiei, Daniel Vodă, a declarat că urmează să verifice informaţia și să vadă cine va face comunicarea detailată la acest subiect.Într-un final, am aflat că aceasta este o iniţiativă a Guvernului de la Chişinău. Purtătorul de cuvânt al premierului, Anastasia Taburceanu, ne-a declarat că urmează să fie stabilite toate detaliile şi, cel mai probabil, luni, va veni cu informaţii suplimentare. Taburceanu ne-a confirmat că toţi medicii şi asistentele medicale sunt din Chişinău, iar atunci când echipa va pleca în România va fi organizat un eveniment public.Anul trecut, România a trimis în Republica Moldova o echipă, formată din 42 de medici și asistenți, pentru a sprijini sistemul de sănătate din ţara noastră.