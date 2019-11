20 de decizii în 45 de minute! Proiecte pe bandă rulantă, aprobate de Cabinetul de miniştri, înainte de a pica Guvernul

20 de decizii în 45 de minute. La această performanță a ajuns Guvernul Sandu, în această dimineață, înaintea să fie supusă dezbaterilor moțiunea de cenzură.

Membrii Cabinetului de miniştri au votat, pe bandă rulantă, avize şi proiecte de legi care se referă la domeniile social, economic, electroenergetic şi chiar ecologie.

După ce, la şedinţele anterioare s-au axat mai multe pe demiteri, şedinţa de astăzi a cabinetului de miniştri a început cu numiri în funcţii. Executivul a votat și un aviz la un proiect de lege, care prevede majorarea cuantumului alocaţiilor sociale pentru persoanele cu dizabilități severe, accentuate și medii, dar şi pentru vârstnici. Majorările se referă la perioada anilor 2020-2022.



Între alte decizii votate astăzi de Guvern este şi un acord între Republica Moldova şi Ucraina privind călătoriile fără vize ale cetăţenilor. Documentul prevede faptul că moldovenii vor putea călători în Ucraina doar în baza buletinului de identitate.

Tot astăzi, miniştrii au votat două acorduri de finanţare pentru dezvoltarea sectorului electroenergetic precum şi proiectului de lege cu privire la ratificarea Acordului de Grant dintre Republica Moldova, Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" şi BERD privind implementarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova şi România„. Pe agenda Executivului a fost hotărîre de guvern cu privire la organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General al Poliţiei pe care miniştrii, la fel, au votat-o unanim.



Miniştrii spun că şedinţa de Guvern, organizată la opt dimineaţa, nu a fost una de urgenţă, iar aprobarea acestor proiecte de hotărâri a fost planificată din timp.



"- Nu este nicio grabă. Ele s-au aflat în procesul de avizare şi procesul de consultări publice.

- E doar o coincidenţă că se discută astăzi şi moţiunea?

- Probabil că e coincidenţă, poate nu, dar ce contează? Important că noi azi am demopolizat Metalferos", a menţionat Vadim Brînzan, ministru al Economiei.



"Am vrut să ne asigurăm că aceste proiecte care sunt bune pentru cetăţeni vor intra în vigoare. În ultimele cinci luni nu am stat cu ... am lucrat intens", a precizat Natalia Gavriliţa, ministrul Finanţelor.



Membrii Cabinetului de miniştri mai spun că sunt gata să treacă testul de rezistenţă în faţa deputaţilor.

Citeşte şi: Şedinţa Guvernului Sandu, înaintea examinării moţiunii de cenzură. Vezi ce au decis miniştrii